Amazing Spider-Man #3 (D. Morrell, K. Janson, K. Grevioux, L. Weeks e AA.VV.)

“Gelo”, la storia principale di questo terzo numero di Amazing, è ambientata in un passato indefinito e scritta dal creatore di Rambo, David Morrell, e disegnata dall’intramontabile Klaus Janson (storico collaboratore di Frank Miller). Una bufera di neve si abbatte su New York, in concomitanza con un periodo di apatia di Peter Parker, stanco di essere Spider-Man. Interessante l’accostamento effettuato da Morrell tra lo stato interiore di Peter e la temperatura glaciale della città. Peccato per l’espediente poco innovativo trovato per spingere Peter a tornare a vestire i panni del supereroe. Buona prova di Janson, con maggior cura nella realizzazione dei primi piani.

Nell’episodio a seguire, sempre appartenente al passato del personaggio, Kevin Grevioux e Lee Weeks ci mostrano il triste destino di Tommy, fan dell’Uomo Ragno ingiustamente coinvolto in una sparatoria. Gli autori riescono a tratteggiare, in poche tavole, la responsabilità di fungere da modello per i giovani, unita agli atavici sensi di colpa di Peter. Weeks gioca con luci ed ombre e scava nei volti dei personaggi.

Meno interessanti i due racconti seguenti. Uno, ad opera di Dan Slott e Ramon Pèrez, va poco oltre il puro omaggio alle prime storie di Stan Lee e Steve Ditko, mentre l’altro è un intermezzo comico sui poteri di Spider-Man.

Chiude un episodio sui nemici dell’Uomo Ragno, tutt’altro che “mortali” : Nick Spencer e Steve Lieber descrivono con brio e sarcasmo i sogni e la vita privata di Boomerang, criminale di terz’ordine.

Amazing Spider-Man #3

David Morrell, Klaus Janson, Kevin Grevioux, Lee Weeks, Dan Slott, Ramon Pèrez, Joe Caramagna, Chris Eliopoulos, Nick Spencer, Steve Lieber

Panini Comics – 24 dicembre 2014

80 pagine, colori, spillato – € 3,30

ISBN: 9 771124 226904 40617