Bjorn Giordano e Il gabbiano Jonathan Livingston

Torna Bjorn Giordano con una nuova recensione a fumetti. Oggetto di questa recensione è la versione del Gabbiano Jonathan Livingston secondo il disegnatore di origine francese e residente in Canada Vincent Partel. Partel si è diplomato in grafica, è illustratore autodidatta, disegnatore di fumetti, animatore e cofondatore della rivista Black Mamba. Appassionato di storia, ha collaborato ad una commedia musicale sulla caduta di Alhambra una commedia musicale. Nel 2006 si sposta dal luogo di origine a Québec City per approdare infine a Montreal. Il poliedrico autore si muove con disinvoltura da ruoli di direzione artistica, colorista, scenografo con numerose iniziative e pubblicazioni all’attivo come Mystéres et secrets du Titanic (con altri autori, ed.Fetjaine 2012) Lègends d’un peuple (con , ed.Septentrion 2014).

Il Gabbiano Jonathan Livingston, di Richard Bach, secondo Vincent è “un libro di esercizi spirituali che lambisce il sogno americano” e “…un classico parimenti Il Piccolo Principe“.

Questo webcomic nasce, sempre dalle parole di Vincent “per puro divertimento senza nessun intento commerciale“.

