Torna per la quindicesima edizione il Lamezia Comics&Co…

Comunicato Stampa

Il Lamezia Comics&Co… torna a Lamezia Terme dal 13 al 15 settembre 2024 per la sua quindicesima edizione. Con 35mila visitatori nel 2023, è la prima e più grande fiera ad ingresso gratuito della Calabria, il cui motore sono volontarie e volontari.

“Scales and sketches” è il tema della quindicesima edizione del Lamezia Comics&Co… che si terrà dal 13 al 15 settembre 2024, a Lamezia Terme (CZ), all’interno del parco Peppino Impastato. Un tema che pone l’attenzione su una figura fondamentale che si trova nell’immaginario collettivo di artisti, neofiti e appassionati: il Drago. Le sue squame, la fisionomia elegante, ma allo stesso tempo spaventosa, e la sua potenza hanno da sempre stimolato i sogni, a occhi aperti, di grandi e bambini. E il Drago, proprio quest’anno, è anche il simbolo del Capodanno Cinese. Un Capodanno che il Lamezia Comics&Co… ha deciso di omaggiare rendendo il Drago simbolo della fiera. «Il tema dei draghi è stato scelto proprio per celebrare queste figure iconiche. I draghi sono presenti in molte culture e tradizioni, diventando creature mitiche che, anche in Calabria, hanno affascinato l’immaginazione umana per secoli.

Inoltre, secondo il tradizionale calendario cinese, il 2024 ospiterà proprio il segno del Drago, rendendo questi animali mitici un tema perfetto per una fiera come la nostra. Infine, l’ultimo motivo che ci ha spinto e scegliere questo tema come segno portante della quindicesima edizione, è quello di omaggiare il maestro e autore di Dragon Ball Akira Toriyama, scomparso lo scorso marzo, considerato lo shōnen più influente degli ultimi trent’anni» spiega Alessandro Sacco, presidente dell’associazione culturale no profit “Attivamente” e organizzatrice del Lamezia Comics&Co…, patrocinato dal Comune di Lamezia Terme.

Ma ciò che rende la fiera differente dalle altre sono i suoi valori che vertono sulla diffusione culturale e sulla gratuità dell’evento. L’obiettivo del Lamezia Comics&Co…, infatti, è creare inclusione attraverso lo stare insieme, divertirsi da soli o in compagnia per conoscere anche persone nuove. Il tutto nella totale gratuità, poiché non c’è bisogno di alcun biglietto per entrare. «La gratuità dell’evento, l’inclusione ed il volontariato sono elementi fondamentali per l’impatto positivo di manifestazioni come il Lamezia Comics & Co. L’ingresso gratuito ci permette di abbattere le barriere economiche, favorendo la diffusione della cultura e dell’arte, e rendendo accessibili ad un pubblico più ampio esperienze che altrimenti potrebbero essere precluse. L’inclusione è cruciale per creare un ambiente accogliente e rispettoso, in grado di promuovere la diversità, l’accettazione e capace di arricchire tutti i presenti favorendo un senso di comunità. Il nostro staff, fatto di tanti volontari che lavorano notte e giorno per realizzare e gestire l’evento, porta in gioco cuore, passione e dedizione fornendo un contributo inestimabile. È l’insieme di questi elementi che rende capace il Lamezia Comics di indurre un cambiamento positivo nel mondo che ci circonda» continua. La fiera è l’occasione per riunire appassionati di fumetti, manga, serie tv e il mondo della cultura pop da vivere liberamente. Una libertà che è volta anche alle artiste e agli artisti che partecipano attivamente come ospiti, portando i loro lavori e condividendone i segreti. RichardHTT, Rey Sciutto, Boban Pesov sono solo alcuni dei famosi ospiti che parteciperanno, assieme a illustratori, fumettisti e tanti altri artisti, emergenti e non, alla tre giornate di fiera. Per non parlare della locandina ufficiale ad opera dell’illustratore e graphic designer Giuseppe Talarico, caratterizzata dalla fusione di due immagini iconiche: il Drago e la Sirena. Il primo omaggia non solo l’Anno del Drago ma anche il maestro Akira Toriyama, la seconda è il simbolo identitario del nostro Comics e della nostra città.

LE AREE E I CONTEST

Inoltre danno un valore aggiunto alla fiera, che ha registrato 35mila visitatori nell’ultimo anno, sono le varie aree dislocate per il parco Impastato di 85mila metri: l’Area Games, per coloro che vogliono divertirsi e mettersi alla prova con giochi di ogni tipo; l’Area Espositori, per l’acquisto di oggetti da collezione e non; l’Artist Alley, per incontrare gli artisti e ammirarne, o comprarne, le opere. E ancora, conferenze, cosplay, intrattenimento e musica live che rendono la fiera sempre più poliforme. Ad arricchire l’evento, i due contest caratterizzati dalla creatività: il premio Fiorella Folino, dedicato alla memoria dell’artista lametina scomparsa nel 2013; e il Contest Cosplay, la forma d’arte in cui cimentarsi nei panni dei propri personaggi preferiti.

VOLONTARI E TERRITORIO DI CALABRIA

Un aspetto importante del Lamezia Comics&Co… sono le persone dietro le quinte. Fondamentali. Volontarie e volontari, cittadine e cittadini della città di Lamezia Terme, di tutte le età, che danno vita alla fiera. Sono mossi dalla passione per la cultura, per la divulgazione e, soprattutto, per rendere la città calabrese un posto sempre più attivo e in prima linea. «Valorizzare un territorio come la Calabria, attraverso eventi come il Lamezia Comics, significa arricchire la nostra vita culturale. Inoltre, la fiera contribuisce a creare un’immagine positiva e dinamica della regione, attirando visitatori e appassionati da tutta Italia. L’afflusso di ospiti e l’organizzazione dell’evento stesso creano opportunità di lavoro e stimolano l’economia locale incrementando il turismo e portando benefici economici alle attività locali come alberghi, ristoranti e negozi» così il direttore artistico, Angelo Grandinetti. La Calabria come forza motrice di eventi, il Lamezia Comics&Co.. come catalizzatore di cultura e inclusione. «L’obiettivo finale rimane comunque quello di diffondere la cultura del fumetto, dell’animazione e del gioco, rendendola accessibile a tutti. In questo modo siamo in grado di promuovere l’inclusione e la partecipazione di diverse fasce di pubblico, creando un ambiente accogliente e stimolante ricco di incontri con autori e artisti di fama internazionale» conclude Grandinetti.

Per info: lameziacomics.it