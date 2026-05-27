“Topo ³” (Bjorn Giordano, Giovanni Battista Sezzi – Genoa Comics Academy)

Quinto appuntamento con i ragazzi della Genoa Comics Academy, sotto la guida come sempre di Bjorn Giordano, che ci presenta oggi Giovanni Battista Sezzi.

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Giovanni Battista Sezzi

Giovanni Battista Sezzi nasce nel 1997 a Genova. Dopo aver completato il corso professionale di fumetto e sceneggiatura presso la Genoa Comics Academy, inizia a lavorare come fumettista e illustratore. Pubblica con Kundacomics ed Eris Edizioni. Realizza storie per l’associazione AMys & i Nipoti di Martin Mystère e partecipa a diversi concorsi di fumetto. Collabora con aziende e scuole, e prende parte alla realizzazione di album e spettacoli musicali.