ONESHOT Giordano Sezzi home

“Topo ³” (Bjorn Giordano, Giovanni Battista Sezzi – Genoa Comics Academy)

27 Maggio 2026
di
Quinto appuntamento con i ragazzi della Genoa Comics Academy, sotto la guida come sempre di Bjorn Giordano.
Leggi in 1 minuto
Vai all'articolo

Quinto appuntamento con i ragazzi della Genoa Comics Academy, sotto la guida come sempre di Bjorn Giordano, che ci presenta oggi Giovanni Battista Sezzi.

Topo ³

Cover copia
ONESHOT Giordano Sezzi pg 1 copia
ONESHOT Giordano Sezzi pg 2 copia

Giovanni Battista Sezzi

Giovanni Battista Sezzi nasce nel 1997 a Genova. Dopo aver completato il corso professionale di fumetto e sceneggiatura presso la Genoa Comics Academy, inizia a lavorare come fumettista e illustratore. Pubblica con Kundacomics ed Eris Edizioni. Realizza storie per l’associazione AMys & i Nipoti di Martin Mystère e partecipa a diversi concorsi di fumetto. Collabora con aziende e scuole, e prende parte alla realizzazione di album e spettacoli musicali.

la redazione

la redazione

Rivista amatoriale online di informazione, critica, approfondimento e divulgazione sul fumetto.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Troppo pieno home
Precedente

“Troppo pieno” (Bjorn Giordano, Chiara Onofri – Genoa Comics Academy)

Ultimi articoli