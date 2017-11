Justice League: debutto al Box Office USA sotto le aspettative?

Deadline riporta che l’incasso di debutto di Justice League nel suo primo weekend di programmazione potrebbe aggirarsi attorno ai 97 milioni di dollari, ben al di sotto delle aspettative iniziali, che indicavano un apertura stimata tra i 110 e i 120 milioni di dollari.

Il sito aggiunge che la pellicola sta incontrando difficoltà a causa delle reazioni non positive della critica, ma anche per via di Wonder, il dramma con Julia Roberts che potrebbe risultare come la sorpresa di questo weekend con un incasso complessivo di 30 milioni di dollari, rispetto ai 20 stimati in un primo momento.

Con un debutto al di sotto dei 100 milioni di dollari, per il film della Warner si prospetta un incasso totale attorno ai 700 milioni, numeri che potrebbero alla fine generare un profitto, ma non quanto si aspettava la major che ha scommesso fortemente sulla pellicola diretta da Zack Snyder e che ha dovuto affrontare delle riprese aggiuntive molto costose da parte di Joss Whedon.