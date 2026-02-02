Il caotico ritorno di Daredevil, Supergirl scalda i muscoli

Daredevil: Born Again

Con la diffusione nei giorni scorsi del primo teaser ufficiale, i Marvel Studios hanno iniziato la corsa che, tra circa due mesi, si concluderà con il debutto su Disney Plus dell’attesa seconda stagione della nuova serie sul Diavolo Rosso interpretato da Charlie Cox.

Il trailer si apre con un susseguirsi lento di varie sequenze che sembrano ritrarre, in apparenza, una New York serena e felice, salvo poi farci rituffare nella realtà di una città ormai controllata in ogni suo aspetto da un Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) senza alcun limite, tanto da potersi permettere pure una sfida su un ring nelle vesti di sindaco.

Oltre a questo, il filmato sottolinea il ritorno dell’attrice Krysten Ritter nel ruolo di Jessica Jones, elemento questo che oramai suggella il legame tra l’attuale presente Disney e il passato targato Netflix, oltre a fornirci brevi spezzoni in cui intravediamo i personaggi di Bullseye (Wilson Bethel) e Heather Glenn (Margarita Levieva) che avevamo lasciato come ingenua alleata di Fisk alla fine della stagione precedente. Il fattore comunque più importante è quello riguardante Karen Page (Debotah Ann Woll) che dopo il ruolo semi-ricorrente dello scorso anno, rientra prepotentemente nella serie al fianco del protagonista.

Questo cambio di passo è dovuto anche al fatto che, rispetto alla stagione precedente, che aveva subito un rinnovamento creativo e narrativo in corsa, lo showrunner Dario Scardapane abbia finalmente il controllo totale sulle storie e i personaggi, cosa questa che certamente gli permetterà di effettuare scelte più in linea con la sua idea di show, nonostante il lavoro egregio effettuato in “emergenza” con la prima stagione.

La tagline promozionale, con le parole “Resisti, ribellati, ricostruisci”, dà comunque una idea più ampia verso quale direzione Scardapane porterà la serie, in quella che appare una stagione con un confronto aspro (e decisivo?) tra i personaggi di Matt e Fisk.

Supergirl

Con la piena rivelazione del volto di Lobo (Jason Momoa) in uno spot diffuso nei giorni scorsi, i DC Studios si preparano appieno per i prossimi sei mesi di campagna promozionale legati alla pellicola sull’eroina d’acciaio, e il piatto forte come sempre lo fa il vasto reparto del merchandise.

Dopo che la linea di abbigliamento ispirata a Supergirl ha iniziato a comparire in questi giorni sulla piattaforma di e-commerce Amazon, altri prodotti stanno emergendo tra i quali la collezione di fermagli per borse realizzata da Monogram International.

I fermagli in questione si trovano all’interno di un vasto assortimento di bustine che presentano al loro interno statuette in schiuma modellata raffiguranti i personaggi del film con Milly Alcock, ciascuna fissata a un robusto portachiavi. Confezionate singolarmente in bustine tutte uguali senza indicazione di quale personaggio esse contengano, fa sì che ogni acquisto offra ai collezionisti una sorpresa nello scoprire quale personaggio hanno ricevuto.

L’assortimento è disponibile in scatole espositive da 24 pezzi e l’uscita è prevista per il 30 giugno 2026, pochi giorni dopo l’uscita nelle sale della pellicola. Sebbene i personaggi specifici non siano stati rivelati, i fan possono aspettarsi di trovare i loro eroi e i villains preferiti del film.