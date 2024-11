È on line Rusty Dogs #48 – Non basterà il sangue È online il quarantottesimo episodio di "Rusty Dogs", "Non basterà il sangue", per i testi di Emiliano Longobardi e i disegni di Giuseppe Palumbo, secondo capitolo di "Al termine della notte" il mini-arco narrativo che - dopo dieci anni - porterà a conclusione la serie.