Captain Marvel: Jude Law in trattative come protagonista maschile

Variety informa che l’attore Jude Law è in trattative per entrare nel cast di Captain Marvel come protagonista maschile accanto a Brie Larson.

La pellicola, che sarà diretta da Anna Boden e Ryan Fleck, vede già in trattative per la parte del villain principale l’attore Ben Mendelsohn. La Marvel non ha voluto commentare la notizia.

Law dovrebbe interpretare il Dottor Walter Lawson, alias Mar-Vell, che diventa il mentore di Carol Danvers nel momento in cui la donna cerca di capire i suoi poteri.

La pellicola sarà nelle sale l’8 marzo 2019.