Speciale: 24 Hour Italy Comics - Sesto Fiorentino (FI) 2007

Senza titolo – Ausonia (2007)

8 Ottobre 2014
di
Nel 2007, durante il 24 Hour Italy Comics Day all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Firenze, Ausonia creò questo foto-fumetto sperimentale.
Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Ausonia stupì tutti con questo foto-fumetto-romanzo in cui i protagonisti sono gli stessi autori e organizzatori della 24HIC, tutti felici di passare per una volta dall’altra parte di un’opera come personaggi.

Ci siamo divertiti un bel po’. ci siamo stancati. Io ho passato 40 ore senza dormire ed è stato massacrante. Però è stato bello.

Ausonia

Ausonia (nome d’arte di Francesco Ciampi) è nato nel 1973 a Firenze. È autore di diversi graphic novel, tra cui Pinocchio – Storia di un bambino (2006, Vittorio Pavesio Productions); P-HPC Post-Human Processing Center (2007, Imatra Bloom); The Art Of Ausonia (2007, Vittorio Pavesio Productions); Interni – o la miserevole vita di uno scrittore di successo (trilogia, 2008-2010, Double Shot), vincitore del Premio Micheluzzi per la sceneggiatura; Le 5 Fasi (2011, Edizioni BD) – Collettivo Dummy; ABC (2014, Coconino Press Fandango). Dal 1997 è docente di fumetto e illustrazione alla Scuola internazionale di Comics di Firenze. Nel 2010 Lucca Comics & Games gli ha dedicato una personale a Palazzo Ducale: il catalogo della mostra è stato pubblicato col titolo”Interni Immaginari”(Double Shot).

