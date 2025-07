Professione sceneggiatore 2: sequel, director’s cut o remake?

Nel Settembre di cinque anni fa usciva nelle librerie, sempre per Tunué, il manuale omonimo a quello che andremo ad analizzare che aveva per sottotitolo: “Dritte, trucchi e segreti del mestiere”.

Il testo di Badino – soggettista e sceneggiatore in forza a Disney e Bonelli, attivo nel settore dell’animazione oltre che saggista, curatore di mostre e libri sul fumetto, insegnante di sceneggiatura in diverse scuole – si presentava come un breviario tascabile che in meno di un centinaio di paginette (se escludiamo la simpatica introduzione dell’indimenticato Sergio Bonelli) riusciva a raccontare il mestiere di scrivere per questo medium con un linguaggio chiaro, essenziale e onesto, attraverso una serie di esempi che partivano dalle comedy interpretate dai funny animals Disney, passando per il fumetto realistico e d’avventura Bonelliano, senza dimenticare la “distinta concorrenza” dei vari Rat-Man, Wondercity e compagnia bella.

Ricchezza di contenuti trasmessi in maniera efficace, senza fronzoli, senza staccare i piedi da terra, racchiusi nello spazio compresso (pratico e comodissimo) di un piccolo tascabile (che stava effettivamente dentro la tasca di un jeans) venduto a un prezzo contenuto in un’edizione più che dignitosa: tutti punti di forza della prima edizione del manuale di Sergio Badino.

Questi punti di forza cinque anni dopo non ci sono più.

Raffrontare le due edizioni di “Professione Sceneggiatore” è essenziale per capire quali sono i nuovi aspetti positivi, cosa invece manca, cosa ha determinato una nuova edizione in così poco tempo di un testo ancora facilmente recuperabile nei negozi e negli e-store della Penisola, tentando, più in generale, di rispondere alla domanda del titolo: sequel, director’s cut o remake?.

Di prefazioni il manuale questa volta ne ha ben tre: oltre a riproporre quella precedente di Bonelli, posta in chiusura del testo, c’è la nuova firmata dal noto regista, attore e produttore Maurizio Nichetti e quella dello stesso Badino, che nell’introdurre questa sorta di secondo capitolo svela il senso di questo come back: in tempo di crisi economica anche nel settore della creatività occorre operare a tutto tondo nei media per non limitare il campo delle proprie attività (e quindi degli introiti da esse generate) al solo fumetto. L’autore rimane “concreto” nell’ informarci quanto lo storytelling sia un’attività da qualche tempo trasversale e che investe settori come il marketing (in particolar modo la parte che attiene alla comunicazione, quindi la pubblicità) e più in generale i mass media includendovi anche i videogiochi: il manuale del 2012 quindi allarga il campo anche ad altre arti, oltre la nona, quali il cinema, la letteratura (romanzi, racconti) con un occhio (almeno nelle intenzioni iniziali dell’autore) ai games e alla comunicazione commerciale.

La nuova edizione usa come base quella del 2007 ampliando ad esempio il capitolo relativo alla creazione dei personaggi con le interessanti teorie di Vogler , oppure arricchendo la parte riguardante la stesura del soggetto con il paradigma di Field e con il “modello del Viaggio dell’Eroe” (nuovamente di Vogler, vedasi la nota a riguardo). Sia la sezione relativa al trattamento che quella della creazione dei concept (soggetti ridotti all’essenzialità di una decina di righe) sono, per continuare con gli esempi, riprese e riviste e vengono spiegate attraverso esempi differenti da quelli presenti nell’edizione del 2007.

Potremmo dire lo stesso per quanto attiene la sezione che si riferisce alla sceneggiatura per arrivare all’ultimo capitolo, quello relativo alla narrativa nel quale l’autore inserisce due suoi brevi racconti con alcune note che si ricollegano alle teorie descritte nelle pagine precedenti.

Il maggior spazio a disposizione offertogli più dal diverso formato (maggiore di quello tipico a “quaderno” del brossurato Bonelliano) – ben più ampio di quello “mini” della precedente edizione – che dalla reale foliazione (tolte introduzioni, pagine bianche e quelle, troppe, a disposizione del lettore per pasticciarvi “note”, siamo sempre circa sul centinaio) consentono a Badino di soffermarsi sul passaggio dal soggetto al trattamento passando per l’incipit (è il caso dello script de “Il banco dei pegni”, storia per un Dylan Dog Color Fest) o di smontare, commentandolo, un soggetto per un’avventura di Topolino e Pippo attraverso i tre atti evidenziando i punti di contatto con le teorie degli sceneggiatori citati prima e con alcuni modelli cinematografici: tra i passaggi più affascinanti e utili del volume sia per il soggettista in erba che per l’aspirante professionista o il semplice appassionato .

Il cinema è sicuramente l’elemento di maggior spicco in questa sorta di director’s cut del precedente manuale anche dal punto di vista grafico: sfogliando le pagine di “Professione Sceneggiatore 2” la quantità di frame e foto poste a corredo del testo e prese da alcuni capisaldi del cinema americano suscitano nel lettore l’impressione di trovarsi di fronte ad un manuale edito da Dino Audino .Se ci si sofferma unicamente sul testo, Badino abbonda di parallelismi ed esempi (che sviluppa capitolo dopo capitolo) di note pellicole Hollywoodiane a sostegno delle sue teorie e di quelle dei noti sceneggiatori cinematografici Vogler e Field, delle quali il lettore troverà anche un’efficace sintesi racchiuse e schematizzate nel “principio a radice quadrata” ideato dall’autore genovese.

I divertenti e cartooneschi disegni di Enrico Macchiavello che vestivano la precedente edizione, non solo limitatamente alla copertina come in questa nuova, sono sostituiti da superflue pagine a righe che dovrebbero, in teoria, essere occupate dagli appunti del lettore (anche alla fine di un’introduzione!) ma quel che manca davvero è la sezione finale (di una trentina di pagine) del manualetto di cinque anni prima e che costituiva un prezioso “tesoretto” di esempi di pagine di sceneggiatura altrui accompagnate dalle relative tavole. Dal seminale “Memorie dall’Invisibile” di Sclavi, passando per una pagina di Boselli per Dampyr, quella di Secchi per Nathan Never e arrivando ai disneyani Chendi e Sisti, il precente volume di Badino chiudeva il discorso con una vera e propria sequenza di “fuochi artificiali” molto interessante anche in virtù della varietà di voci, qui totalmente assente, e sostituiti da esempi di opere dell’autore. Infine manca l’agilità e la praticità, per ovvie ragioni, del formato pocket della precedente edizione, questa sorta di breviario – dicevamo – concentrato sul fumetto con un occhio sempre rivolto al cinema, senza contare che in tutti questi cambiamenti il prezzo è decisamente lievitato, triplicandosi.

Abbiamo più volte associato il numero 2 al titolo principale di questa nuova edizione: a suggerircelo è il concept dell’illustrazione di copertina ideato da Badino che indica a Macchiavello il gesto della mano del buffo personaggio (che allude sia al V di Vittoria che, appunto, al numero 2) e quella sequenza di cinque balloons che racchiudono ciascuno un mezzo di comunicazione.

Games e pubblicità (raffigurata dalla radio) in effetti sono gli unici due media non affrontati da Badino, forse per questioni di spazio o forse perché l’autore ha ritenuto che le indicazioni contenute nei sei capitoli del volume siano bastevoli anche nel momento d’interfacciarsi con questi due ambiti lavorativi: l’impressione generale è che il desiderio di allargare troppo il discorso ad altri campi non abbia tenuto conto dello spazio esiguo per trattarne con un certo approfondimento e il risultato è di avere, escluso forse il fumetto, un assaggio di altri campi d’azione del soggettista/sceneggiatore (cinema e letteratura) che andranno necessariamente approfonditi con la bibliografia indicata da Badino e con altre pubblicazioni, se il lettore si mostrerà realmente interessato a farlo.



L’edizione 2012 di Professione Sceneggiatore non è propriamente un sequel – per voler proseguire in questo parallelismo con il cinema- dato che contiene al suo interno due terzi del precedente volume, non è nemmeno una director’s cut perché se è vero che il nuovo manuale contiene diversi contenuti in meno rispetto alla precedente edizione ne contiene di nuovi ugualmente interessanti, potremmo quindi definirla un remake?

“In viaggio tra narrazione e scrittura creativa” è in parte sequel e in parte remake non risultando indipendente , per quanto sin ora argomentato , da quel “Dritte, trucchi e segreti del mestiere” di cinque anni fa ed è questo forse il suo maggior limite.

Limite che costringerà il lettore – salvo soluzioni che prevedano una dispensa digitale del materiale mancante scaricabile gratuitamente dal blog dell’autore o dal sito dell’editore – a dover acquistare necessariamente entrambe le edizioni per avere una versione più completa del notevole lavoro di Badino, ben sapendo che si ritroverà in mano materiale “doppio” e che, per quanto concerne l’apprendimento dei ferri del mestiere, escludendo il fumetto, dovrà integrare con altri manuali di editori (e autori) più specializzati in quegli ambiti.

Chiudo questa lunga analisi della nuova edizione di un manuale che a suo tempo apprezzai davvero molto, con alcuni dubbi sull’operazione di restyling del testo (anche dal punto di vista grafico) e con la memoria che corre ai tempi della scuola.

Le nuove edizioni di alcuni testi di studio – veri capisaldi dell’insegnamento non solo per la scuola dell’obbligo – troppo ravvicinate nel tempo alle “vecchie” scatenavano varie reazioni tra gli insegnanti (anche e più violente tra i genitori che dovevano indebitarsi per acquistarle, ma questo è un altro discorso).

Sostanzialmente le scuole di pensiero erano due (escludendo quella degli “indifferenti”): i professori che, indignati dalle variazioni dei contenuti in favore di furbeschi ritocchi grafici volti a giustificare nuove edizioni (e conseguenti rincari dei prezzi), invitavano gli studenti a rivolgersi ai fratelli maggiori o ai compagni di classe ormai prossimi al cambio di scuola (o ancora al mercatino dell’usato) ma “per carità procuratevi l’edizione fuori commercio che è mille volte meglio di questa” e quelli che, nel tentativo di salvare capra e cavoli (in fondo gli editori gli avevano mandato cortese copia omaggio), consentivano l’acquisto della “nuovissima e luccicante edizione con più foto a colori, schemi riassuntivi e commenti rivisti e ampliati” e si dedicavano operosamente a fotocopiare stralci delle passate glorie – ormai “vintage” – distribuendoli come dispense.

