Nella lunga saga di The Walking Dead la figura dello spietato Negan spicca tra tanti antagonisti per carisma. In questo breve fumetto veniamo a conoscenza della sua vita prima che l’apocalisse zombie stravolgesse la società, scopriamo perché la sua mazza da baseball si chiami Lucille e come sia diventato il feroce personaggio che appare nella serie regolare.

Purtroppo lo svolgimento non brilla per originalità ed è caratterizzato da passaggi piuttosto intuibili, che non aggiungono molto alla sua figura. Robert Kirkman non punta a stupire il lettore con trovate ad effetto, né possiamo dire che quella di Negan sia una figura che evolve in qualche modo, ma piuttosto che si adatta al contesto accentuando i lati oscuri del suo carattere. Questo impedisce al lettore di provare empatia per il personaggio o capire meglio le motivazioni del suo comportamento spietato. Si punta allora allo stile narrativo diretto e avvolgente che caratterizza la serie principale.



Anche i disegni di Charlie Adlard non si discostano dallo stile della serie lasciando il lettore nella proprio comfort zone, senza osare soluzioni diverse. Un volume che dà l’impressione di dare semplicemente al lettore quello che vuol trovare, rilevando una mancanza di ambizione un po’ svilente.

Abbiamo parlato di:

Negan è qui!

Robert Kirkman, Charlie Adlard

Saldapress, 2017

Traduzione di Stefano Menchetti

72 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,90€

ISBN: 8869193586