Nasce la collana “Balloon” di Gallucci

A partire dalla fine del 2022 la casa editrice Gallucci ha inaugurato una nuova collana a fumetti, Balloon, dedicata a lettori di tutte le età, con l’intento di pubblicare opere di rilevanza internazionale.

I primi volumi pubblicati e attualmente disponibili sono i seguenti:

Archibald – Missione mostri

di Kim Hyun-Min

Archibald, un ragazzo timido e scaltro, ha un grande sogno: vuole diventare un detective, proprio come Sherlock Holmes! L’incontro con Monk, un cane con un occhio solo, loquace ed eccentrico, gli schiude le porte di un mondo sconosciuto, popolato di insidie e di mostri fuori dall’ordinario. Lo scenario perfetto per la sua prima indagine.

Traduzione di Rosa Di Monda

48 pagine, cartonato, colori – 11,50 €

ISBN: 9788836248582

Archibald e il lupo mannaro

di Kim Hyun-Min

Archibald e Monk si trovano coinvolti nella lotta tra i lupi mannari e gli uomini-orso, i berserk. Remus, ultimo rappresentante della stirpe dei licantropi, è sospettato di aver commesso dei crimini sfruttando la sua forza sovrumana. È innocente o colpevole? Il detective del mistero deve seguire gli indizi per risolvere l’intricato caso.

Traduzione di Rosa Di Monda

48 pagine, cartonato, colori – 11,50 €

ISBN: 9788836248599

L’autore

Kim Hyun-Min è nato nel 1973 in Corea del Sud. Dopo aver studiato arti visive all’Università di Seoul, lavora dal 2000 come autore di manhwa (i fumetti coreani). Archibald è la sua serie per bambini di maggior successo, disegnata secondo lo stile della linea chiara europea.

Le donne del fiume Ki

di Cyril Bonin

Tratto dal romanzo di Sawako Ariyoshi.La giovane Hana sposa l’uomo che la famiglia ha scelto per lei. Anni dopo, sua figlia Fumio si ribella a quelle stesse imposizioni troppo rigide, in cerca della propria strada. Sarà la nipote, Hanako, a riannodare i fili della tradizione. Le storie di tre generazioni di donne si intrecciano a quella del Giappone del Novecento, in cui il cambiamento corre veloce e inarrestabile.

Traduzione di Cinzia Poli

112 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788836248612

L’autore

Cyril Bonin (Montceau-les-Mines, Francia, 1969), disegnatore e autore di fumetti, ha collaborato con alcune delle maggiori case editrici francesi. Ledonnedelfiume Ki è basato sul romanzo Il fiume Ki di Sawako Ariyoshi (1931-1984), una delle più influenti scrittrici della letteratura moderna giapponese.

Il giocatore di scacchi

di David Sala

Dal racconto di Stefan Zweig, una storia contro ogni forma di barbarie e tirannia. Nel salotto di un transatlantico in viaggio verso l’Argentina, il campione del mondo di scacchi affronta in una eccezionale partita un enigmatico nobile viennese, che si rivela sorprendentemente capace di tenergli testa. Dietro il talento di quest’uomo, però, si nasconde una storia di prigionia e di ossessione, che ha segnato la sua vita e la sua sorte.

Traduzione di Emanuelle Caillat

128 pagine, cartonato, colori – 24,00 €

ISBN: 9788836248605

L’autore

David Sala è nato nel 1973 a Lione. Nel 2000 pubblica la sua prima serie a fumetti e da allora continua ad alternare la realizzazione di graphic novel e l’illustrazione di libri per bambini, tra cui La Furia di Banshee, Fenrìs, Il canto della Felicità, Lo scrigno incantato, La Bella e la Bestia, tutti pubblicati in Italia da Gallucci.

Trino

di Francesco Tullio Altan

Come ci racconta la creazione Altan? Attraverso i dialoghi, sempre irriverenti, cinici, intensi, tra un Padrone Eterno, custode del profitto e dell’efficienza, e Trino, il confuso esecutore sopraffatto dall’impresa. Con il loro retrogusto amaro, i personaggi e le battute di Altan ci fanno sorridere e pensare, e con essi ci identifichiamo perché, che lo si voglia o no, siamo consapevoli che ci somigliano disperatamente. Per gli estimatori della satira intelligente e dissacrante, come quelli che ormai da anni seguono Altan e il suo personalissimo racconto.

292 pagine, brossurato, bianco e nero – 12,00 €

ISBN: 9788836249121

L’autore

Francesco Tullio Altan è nato a Treviso nel 1942 e vive ad Aquileia. In cinquant’anni di attività ha pubblicato moltissimi libri per bambini e per adulti, una ventina dei quali con Gallucci. Tra i titoli: la raccolta di vignette Papi Mami Bebi, La Luisa, Bestie umane, 10 teorie sull’estinzione dei dinosauri(con Stefano Benni), Trentatrée i bestseller Ci vuole un fiore, La tartaruga, Ninna nanna dei sogni, tutti con CD musicale. Le sue vignette di satira impegnata sono apparse, tra gli altri, su Linus, Panorama, l’Unità, L’Espresso e la Repubblica.