Deborah Snyder su Justice League: finire il film è stato agrodolce

Alla conferenza stampa di Justice League, la produttrice esecutiva Deborah Snyder, ha parlato della scelta intrapresa dal marito, il regista Zack Snyder, di lasciare la regia del film in seguito alla tragica morte della figlia, affidando il completamento della pellicola e le riprese aggiuntive al collega Joss Whedon.

Penso che, per noi, tutta questa cosa sia stata così agrodolce. Stavamo lavorando a questo franchise da quasi otto anni da quando stavamo sviluppando lo script di Man of Steel, e poi ci siamo occupati di BVS e Zack ha sviluppato la storia di Wonder Woman, che avrebbe portato fino a Justice League, dove i personaggi si sarebbero riuniti. Questo è stato un viaggio di un grande eroe, e un viaggio per questi personaggi nell’essere i personaggi che sono oggi. Così, non essere stati in grado di completare la sua visione è stato estremamente difficile. La nostra sensazione è che speriamo che le persone non pensino a come è stato fatto il film quando andranno a vederlo, perché questi personaggi sono più grandi di chiunque di noi e di qualsiasi regista. Amiamo e adoriamo questi personaggi.