Box Office USA: The Flash si schianta mentre Spidey ritorna in vetta

Alla sua seconda settimana di programmazione nelle sale USA, The Flash ha sofferto un calo del 72%, incassando appena 15.3 milioni di dollari, uno dei peggiori risultati dell’attuale stagione cinematografica.

La pellicola DC Studios arriva così ad appena 87 milioni di dollari negli Stati Uniti in una settimana, a cui si aggiungono altri 123 milioni nel resto del mondo, per un totale complessivo di 210 milioni di dollari.

A conquistare nuovamente la vetta è Spider-Man; Across The Spider-Verse, che negli ultimi tre giorni porta a casa 19.3 milioni di dollari, arrivando a 317 milioni negli Stati Uniti e 243 milioni al di fuori del Nord America, per un totale di 560 milioni di dollari.