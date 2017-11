Bonelli: La nuova collana “Audace” e la mini di Giacomo Bevilacqua

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto presso Teatro del Giglio a Lucca Comics & Games 2017 l’incontro “Sergio Bonelli Editore: Uno Sguardo al Futuro – le novità editoriali e multimediali”, moderato dal direttore editoriale Michele Masiero, con la presenza di diversi autori della casa editrice di via Buonarroti.

Dopo aver presentato varie novità bonelliane portate in anteprima a Lucca, sono state introdotte diverse novità e presentate numerose anteprime, tra le quali alcune mai mostrate in precedenza.

In particolare è stato reso noto che Giacomo Bevilacqua realizzerà una miniserie Bonelli, intitolata Attica, in collaborazione con Emilio Lecce e Davide Caporali, definita come una cosa “molto diversa, molto folle”.

È stata annunciata inoltre una nuova etichetta Bonelli che non era mai stata nemmeno nominata prima e che si affiancherà alla nascente linea young, intitolata Audace che proporrà titoli dai contenuti maturi per un pubblico adulto.

Sono state presentate le prime immagini in anteprima delle nuove serie che la comporranno, tra le quali molte dedicate a personaggi ideati appositamente e altri con riproposizione di personaggi noti, come Senzanima di Dragonero, una o due nuove collane che riproporranno Mister No, un western su soggetto del grande Joe Lansdale e a sorpresa anche una nuova collana dedicata a Lo Sconosciuto di Magnus.

Le prime immagini dei titoli Audace