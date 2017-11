Lucca Comics & Games, anche nel 2018 durerà cinque giorni

Comunicato stampa

Si è appena conclusa la 51ªedizione di Lucca Comics & Games, la più grande manifestazione italiana dedicata al fumetto, all’immagine, ai giochi, ai videogiochi e alla letteratura fantasy e fantastica. L’edizione 2017 ha visto confermare il suo grande successo a livello nazionale e internazionale con una delle edizioni migliori di sempre, con oltre 240 mila biglietti venduti in cinque giorni.

Intanto non si ferma la macchina organizzativa che, non ancora archiviata questa edizione già guarda avanti al 2018 e, visto il calendario favorevole e dopo aver valutato tutte le ipotesi, ha ufficializzato le date per la prossima edizione che si conferma della durata di 5 giorni da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre.