È uscito Invincible Omnibus #1

Comunicato stampa

Grazie allo straordinario successo della serie animata prodotta da Amazon Studios e disponibile su Prime Video arriva l’attesissima nuova edizione di INVINCIBLE, il fumetto più acclamato degli ultimi anni.

Il capolavoro supereroistico creato da Robert Kirkman e Cory Walker torna in una collana di grandi volumi cartonati da oltre 400 pagine ciascuno, per un totale di nove volumi pubblicati con cadenza bimestrale.



Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della serie. Presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2021, dove è stato ospite proprio Ryan Ottley, il volume è ora disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com a partire da giovedì 2 dicembre.

Mark Grayson è un adolescente come tanti. Ma suo padre è Omni-Man, il più grande supereroe del mondo. Tutto cambia quando Mark sviluppa i suoi superpoteri e diventa INVINCIBLE!

Inizia così la lunga saga pop scritta da Robert Kirkman e disegnata da Ryan Ottley e Cory Walker, che rifonda per una nuova generazione di lettori il mito del supereroe.

Tra amori adolescenziali, viaggi temporali, guerre interplanetarie e mostri di ogni forma e dimensione, ha inizio una storia ricca di colpi di scena, ironia, azione e… litri di sangue!

Tornerete ad amare i supereroi!

Appuntamento con INVINCIBLE OMNIBUS vol. 1 (pagg. 480, cartonato, euro 35 ISBN: 9788869199486) dal 2 dicembre in tutte le librerie. Il miglior fumetto di supereroi dell’universo nella miglior edizione dell’universo.

Gli autori

ROBERT KIRKMAN

È attualmente uno degli autori di fumetti più conosciuti al mondo. L’enorme successo di The Walking Dead, una serie che ha continuato a crescere negli anni e a essere sempre più diffusa e adattata in altri media, ha infatti trasformato Kirkman in una vera celebrità del panorama dello story-telling internazionale contemporaneo. È autore di altre importanti e fortunate serie a fumetti: Thief of Thieves, Outcast, Super Dinosaur, Oblivion Song, Die! Die! Die!, Fire Power, tutte pubblicate da Skybound, l’etichetta da lui stesso creata all’interno di Image Comics. È anche il creatore dell’Invincible Universe, l’universo supereroistico che ruota attorno al personaggio di Invincible (protagonista della serie animata omonima prodotta da Amazon Prime Video) e a cui si collegano altre serie a fumetti scritte o supervisionate direttamente da lui: Brit, The Astounding Wolf-Man, Guarding the Globe, Tech Jacket, Science Dog e molte altre ancora.

CORY WALKER

È il co-creatore con Robert Kirkman di Invincible e il disegnatore dei primi numeri della serie. Da allora, sfruttando il proprio enorme talento, si è cimentato con diversi progetti per Marvel Comics e DC Comics. Ha lavorato infatti sulle serie Marvel Team-Up, The Irredeemable Ant-Man, Punisher War Journal e Shadowpact, oltre a gestire come disegnatore unico – su sceneggiatura di Robert Kirkman – la miniserie The Destroyer per l’etichetta MAX di Marvel Comics. Naturalmente Cory Walker non ha mai dimenticato la propria creatura e ha continuato a intervenire su Invincible disegnandone, di tanto in tanto, storie e copertine. È inoltre il Lead Character Designer della serie animata di Invincible prodotta da Amazon.

RYAN OTTLEY

È un artista e disegnatore americano conosciuto soprattutto per il suo lavoro su Invincible. Dopo aver esordito come disegnatore (e co-creatore) della web-strip Bicycle Delivery Boy, entra in contatto con Robert Kirkman che gli propone di collaborare a Invincible. Da quel momento, la vita di Ottley cambia e il suo nome inizia a imporsi come uno dei più interessanti del panorama fumettistico statunitense. Dopo aver curato le matite dei primi cinque numeri di Haunt – serie supereroistica di Image Comics, creata da Kirkman e Todd McFarlane – passa al disegno della serie regolare di Invincible. In seguito realizza GrizzlyShark, disegna The Amazing Spider-Man e, dal 2021, Hulk (scritta da Donny Cates) per Marvel Comics. È Contributing Creator di Invincible, che è diventato una serie animata prodotta da Amazon.