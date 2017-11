Black Lightning: Chantal Thuy nel cast del serial DC Comics

Variety rende noto che l’attrice Chantal Thuy è entrata nel cast del serial Black Lightning, adattamento televisivo targato The CW dell’eroe DC Comics, nel ruolo ricorrente di Grace Choi.

Il personaggio è una barista che diventa l’interesse sentimentale di Anissa Pierce (Nafessa Williams). Fan di fumetti, diventa amica di quest’ultima nel momento in cui Anissa sta facendo i conti con le proprie abilità, diventando la sua prima confidente circa le lotte e le sfide nel possedere tali capacità.

Grace Choi è stata creata nel 2003 da Judd Winick e Tom Raney ed è apparsa per la prima volta su Outsiders 3, albo dedicato allo speciale gruppo ideato da Batman per affrontare quelle missioni che la Justice League non poteva.