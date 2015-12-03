SyFy porta sul piccolo schermo la serie Dark Horse “Harrow County”

La serie di Cullen Bunn e Tyler Cook targata Dark Horse sarà adattata per il piccolo schermo grazie a SyFy.
Deadline riporta che il network SyFy ha messo in cantiere l’adattamento di Harrow County, serie a fumetti edita da Dark Horse scritta da Cullen Bunn e disegnata da Tyler Cook.

Il progetto è tra i primi titoli a rientrare nell’accordo tra Universal Cable Productions e la casa editrice, annunciato lo scorso luglio, e vedrà Becky Kirsch coinvolta come sceneggiatrice.

La serie a fumetti narra le vicende di Emmy, che ha sempre saputo che le profonde foreste che circondavano la sua casa erano infestate da fantasmi, folletti e spiriti inquieti. Alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, viene a sapere di essere collegata a questa terra e alle creature in un modo che non ha mai immaginato, in quanto è la reincarnazione di una potente strega messa a morte nel giorno in cui è nata. Per questo motivo, gli abitanti della zona cercano di ucciderla e per sopravvivere, Emmy deve abbracciare i suoi nuovi poteri.

