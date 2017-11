Millennium produce nuovo film di Red Sonja

Deadline riporta che Millenium Media finanzierà e produrrà un nuovo progetto cinematografico basato sul personaggio di Red Sonja e sta guardando a esso come u nuovo franchise per la società.

Il progetto, che sarà prodotto da Avi Lerner e Joe Gatta di Millenium in collaborazione con Mark Canton e Courtney Solomon di Cinelou, è in fase avanzata e prossimamente sarà assunto uno sceneggiatore che si occupi dello script.

Il personaggio di Red Sonja è stato ideato da Robert E. Howard, creatore di Conan il Barbaro, e come il Cimmero adattato in una serie a fumetti dalla Marvel nel 1970, e in seguito da altre case editrici nel corso degli anni, tra cui di recente Dynamite Entertainment.

In precedenza, un adattamento sull’eroina era stato annunciato un paio di anni fa sempre dalla Millenium e Nu Image, e Christoper Cosmos era stato scelto per realizzarne la sceneggiatura. Un uguale annuncio era stato fatto sette anni prima, finendo però in un nulla di fatto produttivo.

Un film con protagonista Red Sonja fu prodotto nel 1985 con protagonista Brigitte Nielsen, affiancata da Arnold Schwarzenegger, che però ebbe poco successo sul grande schermo. Secondo quanto riportato dal sito questa nuova versione presenterà idee nuove e fresche rispetto al passato.

Boaz Davidson, John Thompson, Trevor Short, Christa Campbell, Lati Grobman, Scott Karol, Luke Lieberman saranno i produttori esecutivi.