Lucca Comics 2018: le novità su Zagor

Il giorno di apertura di Lucca Comics & Games 2017, mercoledì 1 novembre, presso la Chiesa di San Giovanni, è stata presentata la prossima annata zagoriana.

Insieme al curatore della testata, Moreno Burattini, erano presenti lo sceneggiatore Luigi Mignacco e il disegnatore Walter Venturi .

Proprio questi ultimi due sono gli autori della storia che ha inizio su Zagor #628 – in edicola dal 3 novembre – e che vede il ritorno del Duca Smirnoff, antico antagonista dello Spirito con la scure. L’avventura si svilupperà fino al numero di gennaio 2018 e farà finalmente luce sul perchè Zagor abbia aspettato quasi quattro decenni prima di regolare i conti con il despota russo. La storia è da segnalare anche per il debutto di Venturi sulla serie mensile zagoriana.

A seguire, da febbraio ad aprile 2018, arriverà un’altra avventura in tre parti disegnata da Mauro Laurenti su sceneggiatura di Antonio Zamberletti che segnerà il ritorno di un altro storico personaggio, la banditessa Blondie.

Continuano le avventure in tre albi a maggio, giugno e luglio 2018 con una storia con disegni di Marco Verni e Gianni Sedioli dal titolo La Regina dei serpenti e che vedrà tornare in scena il fachiro Ramat e la ciurma della Golden Lady.

Altri misteriosi ritorni nella saga successiva che si svilupperà su due albi e mezzo di Zenith Gigante, in una storia scritta da Burattini e disegnata dagli Esposito Bros. che accompagnerà i lettori fino a ottobre 2018.

Per quanto riguarda i Maxi Zagor del 2018, saranno caratterizzati da una particolarità: i tre albi saranno collegati tra di loro dal tema del viaggio, con Zagor impegnato in un’altra delle sue “odissee” sul territorio nord americano, con una avventura che partirà dall’Alaska per proseguire poi in Canada, California e che si concluderà nella Monument Valley in una storia finale che sarà però ospitata dalla testata mensile. I disegnatori degli albi saranno Stefano e Domenico Di Vitto, Marcello Mangiantini e Gianni Sedioli.

Restando sempre sui Maxi, a gennaio 2019 torneranno I racconti di Darkwood, dopo il successo dell’esperimento del Maxi Zagor di settembre 2017.

Passandi agli albi speciali, saranno Francesco Testi ed Emanuele Barison gli autori dello Speciale Zagor 2018, mentre Paolo Bisi illustrerà il Color Zagor in uscita a novembre 2017, mentre il Color estivo ospiterà un nuovo team up per lo Spirito con la scure, dopo quello con Dragonero del 2015. Tito Faraci scriverà un’avventura, dal titolo Morb!, che avrà come protagonisti Zagor e Brad Barron.