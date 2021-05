Lo Spazio Bianco presenta: NUVOLE DIGITALI

Quanto ci mancano i Festival del Fumetto?

Guardarsi negli occhi, raccontarsi di quell’ultima lettura, di quel personaggio, di quella storia, di quella pagina, ascoltare la voce di un autore mentre racconta della sua esperienza creativa, immergersi in ore e ore di discorsi dedicato a ciò che più vi emoziona… Negli ultimi mesi il fumetto è stato, come non mai, un compagno di viaggio e allo stesso uno strumento d’evasione, una finestra capace di affacciarsi su infiniti mondi possibili, mentre spesso siamo stati costretti a orizzonti limitati. Ciò che è mancato è stata la possibilità di condivisione delle proprie emozioni, delle proprie sensazioni, quella voglio di confronto che il fumetto genera in tutti gli appassionati e che spesso proprio nel corso di fiere e manifestazione trova la propria dimensione.

Anche in risposta a questo bisogno di comunità e di incontro, forte del suo operato ventennale nell’ambito della divulgazione e critica attraverso il web e dell’innovativa esperienza con gli appuntamenti online organizzati sul proprio canale Twitch, Lo Spazio Bianco lancia quindi la prima edizione di Nuvole Digitali, evento contenitore che una serie di incontri e approfondimenti sul fumetto che si svolgerà nelle giornate 28-29-30 maggio.





Nuvole Digitali proporrà una maratona di riflessioni e approfondimenti dedicati al mondo del fumetto e agli universi tangenti, grazie a 27 panel, 30 ore di live e oltre 50 ospiti, tra i quali si registrano alcune guest star internazionali.

I temi affrontati andranno dalle autoproduzioni ai fumetti per l’infanzia passando dalla grande editoria, il tutto nella volontà di celebrare i grandi anniversari fumettistici e di indagare il rapporto tra fumetto e cinema, musica, politica ed eros. Non mancherà uno spazio dedicato anche al rapporto tra fumetti e critica, con incontri a tema con esperti del settore.



Tutti gli eventi saranno fruibili attraverso il collaudato canale Twitch, sui social de Lo Spazio Bianco e dei media partner dell’evento.

A partire dal lunedì 10 maggio Lo Spazio Bianco svelerà il programma e gli ospiti del festival sui suoi canali Facebook, Instagram e Twitter.

Le Nuvole Digitali stanno per alzarsi in volo!

Grafiche, manifesto e logo del festival sono stati ideati e realizzati da Marco Petrucci/Testi manifesti.