A Edo 9000, già autore di Pallonate del destino (001 Edizioni), piace creare universi alternativi o paralleli e popolarli di personaggi ibridi. In We are the worms è la volta di vermi antropomorfi che potremmo tranquillamente essere noi, qualora tra qualche anno qualcosa sulla Terra andasse storto, magari proprio per colpa nostra. In quest’autoproduzione a un rito di amputazione si contrappone l’atto sovversivo di farsi ricrescere le mani: un gesto che destabilizza il microcosmo modellato con grandi sforzi da chi detiene il potere, andando a svuotare di senso il concetto (diventato struttura socio-politica) che il titolo sembra voler parafrasare, quella metafora che anche Micheal Jackson e Lionel Richie hanno utilizzato in una loro canzone . In uno schema chiaro ma non eccessivamente rigido, imperniato sulla scansione delle tavole in due vignette o una sola, le creature dalle forme semplici ma espressive si muovono mettendo in atto una violenza surreale, grottesca e finanche comica. Questa vena naïf si esplicita anche nel richiamo che l’artista fa a Zio Paperone, al suo maggiordomo Battista e al deposito. Non si tratta solo di un omaggio estetico, ma di un accenno di rilettura critica: seppur priva dello sviluppo di cui godono, per esempio, Paperi dei gemelli Rincione e Per pagare e per morire di Tito Faraci e Sergio Gerasi (Dylan Dog Oldboy #4), fumetti pensati proprio per osservare da altre angolazioni gli eroi Disney, l’opera di Edo 9000 apre a un collegamento inquietante con le note figure che animano parte del nostro immaginario collettivo.



Abbiamo parlato di:

We are the worms

Edo 9000

Nerd Cobra Autoproduzioni, 2021

142 pagine, brossurato, bianco e nero – 12,00 €