The Umbrella Academy: Ellen Page protagonista dello show tv

L’attrice Ellen Page (Flatliners) sarà la protagonista dell’adattamento televisivo di Umbrella Academy, basato sul fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá. Lo show, prodotto da Universal Cable Productions e Dark Horse Entertainment debuttterà nel 2018.

La serie a fumetti segue le vicende di una disfunzionale famiglia di supereroi nota come Umbrella Academy (Luther, Diego, Allison, Vanya, Klaus e Numbero Cinque) i quali lavorano insieme per risolvere il mistero dietro la morte del padre, mentre i problemi emergono a causa delle loro abilità e personalità.

L’attrice interpreterà il ruolo di Vanya, la pecora nera della famiglia e l’unica a non avere poteri soprannaturali. Ragazza insicura, lotta per trovare il suo posto nel mondo.

Steve Blackman (Fargo) lavorerà al progetto come produttore esecutico e showrunner, in colaborazione con Gerard Way, Mike Richardson e Keith Goldberg .