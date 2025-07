NOVITA’ – CLASSIFICA COMPLETA

Questa la classifica completa, ordinata per punteggio totale , preferenze e media voto.

Titolo Totali Pref. Media 1 Asterios Polyp (Mazzucchelli) – Coconino 181 21 8,62 2 Io le pago (Brown) – Coconino 57 9 6,33 3 Habibi (Thompson) – Rizzoli 56 9 6,22 4 Polina (Vives) – Black Velvet 53 7 7,57 5 Irene e i clochard (Ruppert & Mulot) – Canicola 42 6 7,00 6 L’urlo del popolo (Tardi) – Double Shot 42 6 7,00 7 Quaderni russi (Igort) – Mondadori 40 7 5,71 8 L’inverno del disegnatore (Roca) – Tunué 37 7 5,29 9 Il viaggio (Yokoyama) – Canicola 36 5 7,20 10 Il libro della genesi (Crumb) – Mondadori 33 6 5,50 11 X’ed out (Burns) – Rizzoli 30 5 6,00 12 Trama (Ratigher) – Grrrzetic 27 7 3,86 13 La coda del lupo (Neri) – Canicola 27 6 4,50 14 Beta (Vanzella, Genovese) – Bao 27 5 5,40 15 I segreti del Quai D’orsay (Blain, Lanzac) – Coconino 25 3 8,33 16 Posizione di tiro (Manchette, Tardi) – Coconino 19 4 4,75 17 Buonanotte Punpun (Asano) – Panini 19 3 6,33 18 Il magnifico lavativo (Tuono Pettinato) – Topipittori 18 3 6,00 19 Gatto Mondadori e il telefonino fatato (Dr. Pira) – Grrrzetic 14 2 7,00 20 Dio in persona (Mathieu) – Edizioni BD 13 2 6,50 21 Apparat (Ellis, Pagliarani, Caceres, Oleksicki – Edizioni BD 13 2 6,50 22 Ararat (Cossi) – Hazard 12 2 6,00 23 Fratelli (Tota) – Coconino 11 4 2,75 24 Baby’s in black(Bellstorf) – Black Velvet 11 2 5,50 25 La quarta necessità (Luttazzi, Giacon) – Rizzoli 11 2 5,50 26 L’eroe (Rubin) – Tunué 11 2 5,50 27 La strana storia dell’isola Panorama (Maruo) – Coconino 10 3 3,33 28 Don Camillo voll. 1/3 (AAVV) – ReNoir 10 2 5,00 29 Gli anni dolci (Taniguchi) – Rizzoli 10 2 5,00 30 Longshot comics vol. 2 (Simmons) – ProGlo 10 2 5,00 31 Post Coitum (Makkox) – Bao 10 2 5,00 32 Superzelda (Lo Porto, Marotta) – Minimun Fax 10 2 5,00 33 Batman #700 (Morrison, AAVV) – in Batman #50 – Planeta 10 1 0,00 34 Carlo Giuliani, il ribelle di Genova 10 1 0,00 35 Pompa i bassi, Bruno (Baru) – Coconino 9 2 4,50 36 Batman RIP: Il capitolo perduto (Morrison, Daniel) – Planeta 9 1 0,00 37 La profezia dell’armadillo (Zerocalcare) – autoproduzione 9 1 0,00 38 Le 5 fasi (AAVV) – Edizioni BD 9 1 0,00 39 Omega lo sconosciuto (Lethem, Dalrymple) – Panini 9 1 0,00 40 Rat-Man #87 (Ortolani) – Panini 9 1 0,00 41 Alain e i rom (Guibert, Keler, Lemercier) – Coconino 8 1 0,00 42 Batman: il ritorno di Bruce Wayne (Morrison) – Planeta 8 1 0,00 43 Fantomax (Berardi, Catacchio) – Coconino 8 1 0,00 44 Palindromi (MP5) – Grrrzetic 8 1 0,00 45 Il canemucco #4 (Makkox) – Coniglio 7 2 3,50 46 Carriera criminale di Clelia C. (Bernardi, Lobaccaro) – Black Velvet 7 1 0,00 47 Il grande Diabolik 24 Nei sotterranei di Clerville (AAVV) – Astorina 7 1 0,00 48 Tormenti (Scarpelli) – Rizzoli 7 1 0,00 49 Battlefields: Caro Billy (Ennis & Snejbjerg) – Magic Press 6 2 3,00 50 Blanca (Taniguchi) – Panini 6 1 0,00 51 Grano blu (Feuchtenberger) – Canicola 6 1 0,00 52 Macchina suprema (Barbieri, Costantini, Squaz, Barducci) – Giuda 6 1 0,00 53 Protecto (Matteo, Zidrou) – Nona Arte 6 1 0,00 54 Rat-Man #82-85 – Saga di Gerusalemme (Ortolani) – Panini 6 1 0,00 55 Storia di due tavole sul Corriere della sera (Toppi) 6 1 0,00 56 Viva Basaglia! (Tinti) – Moretti & Vitali 6 1 0,00 57 Young Liars (Lapham) – Planeta 6 1 0,00 58 Battlefields: Le streghe della notte (Ennis, Russ) – Magic Press 5 1 0,00 59 Astro City: L’età oscura (Busiek, Anderson) – Magic Press 5 1 0,00 60 Canicola vol. 10 (AAVV) – Canicola 5 1 0,00 61 È tutto sotto controllo (Ziche) – Edizioni BD 5 1 0,00 62 La parentesi (Durand) – Coconino 5 1 0,00 63 Topolino e la marea dei secoli (Casty) – Disney 5 1 0,00 64 Un anno primavera (Morvan, Taniguchi) – Rizzoli 5 1 0,00 65 Zazie nel metrò (Oubrerie) – Rizzoli 5 1 0,00 66 Lo stupefacente testa a vite e… (Mignola) – Panini 4 2 2,00 67 Daytripper (Moon, Ba) – Planeta 4 1 0,00 68 Il cacciatore di aquiloni (Hosseini, Celoni, Andolfo) – Piemme 4 1 0,00 69 Il castello scomparso in mare (De Pieri) – Lavieri 4 1 0,00 70 L’uomo bonsai (Bernard) – Tunué 4 1 0,00 71 Supergod (Ellis, Gastonny) – Edizioni BD 4 1 0,00 72 The Walking Dead 8 (Kirkman, Charlie, Cliff) – Saldapress 4 1 0,00 73 Un fatto umano (Giffone, Longo, Parodi) – Einaudi 4 1 0,00 74 Unknown Soldier vol. 3 (Dysart, Ponticelli) – Planeta 4 1 0,00 75 Le aquile di Roma vo. 1 (Marini) – Panini 3 1 0,00 76 12 settembre. L’america dopo (AAVV) – Rizzoli 3 1 0,00 77 Cuori distratti (Shadmi) – Double Shot 3 1 0,00 78 Ex Machina vol.10 (Vaughan, Harris) – Magic Press 3 1 0,00 79 Il bel tempo (Matt) – Coconino 3 1 0,00 80 Il grande viaggio di Lewis & Clark (Bertozzi) – Bao 3 1 0,00 81 John Doe IV Stagione #4/15 (AAVV) – Aurea 3 1 0,00 82 Love (Brrémaud, Bertolucci) – Edizioni BD 3 1 0,00 83 Parker: l’organizzazione (Cooke) – Edizioni BD 3 1 0,00 84 Renee (Debeurme) – Coconino 3 1 0,00 85 Capire israele in 60 giorni e anche meno (Sarah) – Rizzoli 2 2 1,00 86 Zigo Stella (Rosenzweig) – Edizioni BD 2 2 1,00 87 Black vol. 10 (AAVV) – Coconino 2 1 0,00 88 Coraline (Gaiman, Russel) – NPE 2 1 0,00 89 Gang Bang (AAVV) – Edizioni BD 2 1 0,00 90 Limbo (Lori, Liani) – Kappa Ed. 2 1 0,00 91 Neonomicon (Moore, Burrows) – Bao 2 1 0,00 92 Oche (Canottiere) – Coconino 2 1 0,00 93 Stria (Matteoni) – Bonelli 2 1 0,00 94 Tamara Drew (Simmonds) – Nottetempo 2 1 0,00 95 The Legend of Mother Sarah (Otomo) – Panini 2 1 0,00 96 Billy Bat #1 (Urasawa) – Panini 1 1 0,00 97 Deadpool Corps – Preludio (Gischler, AAVV) – Panini 1 1 0,00 98 DMZ vol. 9 (Wood, Burchielli) – Planeta 1 1 0,00 99 Puck Comics Party (AAVV) – autoproduzione 1 1 0,00 100 Speciale Tex #25 (Manfredi e Gomez) – Bonelli 1 1 0,00



NOVITA’ – CLASSIFICA PER PREFERENZA

Notiamo che rispetto alla classifica finale, esce dalle prime 10 posizioni “Il viaggio” in favore di “Trama”.

Titolo Preferenze 1 Asterios Polyp (Mazzucchelli) – Coconino 21 2 Io le pago (Brown) – Coconino 9 3 Habibi (Thompson) – Rizzoli 9 4 Polina (Vives) – Black Velvet 7 5 Quaderni russi (Igort) – Mondadori 7 6 L’inverno del disegnatore (Roca) – Tunué 7 7 Trama (Ratigher) – Grrrzetic 7 8 Irene e i clochard (Ruppert & Mulot) – Canicola 6 9 L’urlo del popolo (Tardi) – Double Shot 6 10 Il libro della genesi (Crumb) – Mondadori 6 11 La coda del lupo (Neri) – Canicola 6 12 Il viaggio (Yokoyama) – Canicola 5 13 X’ed out (Burns) – Rizzoli 5 14 Beta (Vanzella, Genovese) – Bao 5 15 Posizione di tiro (Manchette, Tardi) – Coconino 4 16 Fratelli (Tota) – Coconino 4 17 I segreti del Quai D’orsay (Blain, Lanzac) – Coconino 3 18 Buonanotte Punpun (Asano) – Panini 3 19 Il magnifico lavativo (Tuono Pettinato) – Topipittori 3 20 La strana storia dell’isola Panorama (Maruo) – Coconino 3 21 Gatto Mondadori e il telefonino fatato (Dr. Pira) – Grrrzetic 2 22 Dio in persona (Mathieu) – Edizioni BD 2 23 Apparat (Ellis, Pagliarani, Caceres, Oleksicki – Edizioni BD 2 24 Ararat (Cossi) – Hazard 2 25 Baby’s in black(Bellstorf) – Black Velvet 2 26 La quarta necessità (Luttazzi, Giacon) – Rizzoli 2 27 L’eroe (Rubin) – Tunué 2 28 Don Camillo voll. 1/3 (AAVV) – ReNoir 2 29 Gli anni dolci (Taniguchi) – Rizzoli 2 30 Longshot comics vol. 2 (Simmons) – ProGlo 2 31 Post Coitum (Makkox) – Bao 2 32 Superzelda (Lo Porto, Marotta) – Minimun Fax 2 33 Pompa i bassi, Bruno (Baru) – Coconino 2 34 Il canemucco #4 (Makkox) – Coniglio 2 35 Battlefields: Caro Billy (Ennis & Snejbjerg) – Magic Press 2 36 Lo stupefacente testa a vite e altri bizzarri oggetti (Mignola) – Panini 2 37 Capire israele in 60 giorni e anche meno (Sarah) – Rizzoli 2 38 Zigo Stella (Rosenzweig) – Edizioni BD 2

NOVITA’ – CLASSIFICA PER MEDIA-VOTO

Ancora più “rivoluzionata” la Top Ten prendendo in esame la media voto. Si noti l’ingresso de “I segreti dei Quai D’orsay”, “Gatto Mondandory”, “Dio in persona” e “Apparat”. Ricordiamo che sono presi in esame solo i titoli con almento 2 preferenze.

Titolo Media 1 Asterios Polyp (Mazzucchelli) – Coconino 8,62 2 I segreti del Quai D’orsay (Blain, Lanzac) – Coconino 8,33 3 Polina (Vives) – Black Velvet 7,57 4 Il viaggio (Yokoyama) – Canicola 7,20 5 Irene e i clochard (Ruppert & Mulot) – Canicola 7,00 6 L’urlo del popolo (Tardi) – Double Shot 7,00 7 Gatto Mondadori e il telefonino fatato (Dr. Pira) – Grrrzetic 7,00 8 Dio in persona (Mathieu) – Edizioni BD 6,50 9 Apparat (Ellis, Pagliarani, Caceres, Oleksicki – Edizioni BD 6,50 10 Io le pago (Brown) – Coconino 6,33 11 Buonanotte Punpun (Asano) – Panini 6,33 12 Habibi (Thompson) – Rizzoli 6,22 13 X’ed out (Burns) – Rizzoli 6,00 14 Il magnifico lavativo (Tuono Pettinato) – Topipittori 6,00 15 Ararat (Cossi) – Hazard 6,00 16 Quaderni russi (Igort) – Mondadori 5,71 17 Il libro della genesi (Crumb) – Mondadori 5,50 18 Baby’s in black(Bellstorf) – Black Velvet 5,50 19 La quarta necessità (Luttazzi, Giacon) – Rizzoli 5,50 20 L’eroe (Rubin) – Tunué 5,50 21 Beta (Vanzella, Genovese) – Bao 5,40 22 L’inverno del disegnatore (Roca) – Tunué 5,29 23 Don Camillo voll. 1/3 (AAVV) – ReNoir 5,00 24 Gli anni dolci (Taniguchi) – Rizzoli 5,00 25 Longshot comics vol. 2 (Simmons) – ProGlo 5,00 26 Post Coitum (Makkox) – Bao 5,00 27 Superzelda (Lo Porto, Marotta) – Minimun Fax 5,00 28 Posizione di tiro (Manchette, Tardi) – Coconino 4,75 29 La coda del lupo (Neri) – Canicola 4,50 30 Pompa i bassi, Bruno (Baru) – Coconino 4,50 31 Trama (Ratigher) – Grrrzetic 3,86 32 Il canemucco #4 (Makkox) – Coniglio 3,50 33 La strana storia dell’isola Panorama (Maruo) – Coconino 3,33 34 Battlefields: Caro Billy (Ennis & Snejbjerg) – Magic Press 3,00 35 Fratelli (Tota) – Coconino 2,75 36 Lo stupefacente testa a vite e altri bizzarri oggetti (Mignola) – Panini 2,00 37 Capire israele in 60 giorni e anche meno (Sarah) – Rizzoli 1,00 38 Zigo Stella (Rosenzweig) – Edizioni BD 1,00

RISTAMPE – CLASSIFICA COMPLETA

Titolo Totali Pref. Media 1 L’eternauta (Oesterheld, Lopez) – 001 Edizioni 53 20 2,65 2 Bone (Smith) – Bao 15 9 1,67 3 Tintin (Hergé) – Rizzoli 9 4 2,25 4 Cages (McKean) – Magic Press 8 3 2,67 5 Cerebus: stato e chiesa (Sim) – Black Velvet 5 2 2,50 6 Chimera (Mattotti) – Coconino 4 2 2,00 7 Lupo Alberto: le radici (Silver) – Mondadori 4 2 2,00 8 Rocketeer (Stevense) – Saldapress 4 2 2,00 9 Brooklin Dreams (DeMatteis, Barr) – Magic Press 3 2 1,50 10 Batman e figlio (Morrison, Kubert, Fleet) – Planeta 3 1 0,00 11 Krazy Kat (Herriman) – Free Books 3 1 0,00 12 Pensieri Neri (Franquin) – Nona Arte 3 1 0,00 13 Gli anni dello sputnik (Baru) – Coconino 2 2 1,00 14 Le avventure del gran visir Iznogoud 1 (Goscinny,Tabary) – Panini 2 2 1,00 15 L’incal (Jodorowsky, Moebius) – Magic Press 2 2 1,00 16 Absolute Planetary (Ellis, Cassaday) – Magic Press 2 1 0,00 17 Gaston (Franquin) – Nona Arte 2 1 0,00 18 Leo Pulp (Nizzi, Bonfatti) – Saldapress 2 1 0,00 19 I falchi dei mari (Eisner) – Kappa 2 1 0,00 20 Batman – Il Guanto Nero (Morrison, Williams III) – Planeta 1 1 0,00 21 Altre storie dallo spazio profondo (Bonvi, Cavazzano) – Rizzoli 1 1 0,00 22 Buck Danny 1951-53 (Troisfontaines, Charlier, Hubinon) – Nona Arte 1 1 0,00 23 Caricature (Clowes) – Coconino 1 1 0,00 24 La fenice (Tezuka) – Hazard 1 1 0,00 25 Le follie invernali di Mumin (Jansson) – Black Velvet 1 1 0,00 26 No pasaran (Giardino) – Rizzoli 1 1 0,00 27 Tex – La valle del terrore (Nizzi, Magnus) – Rizzoli 1 1 0,00 28 The Peanuts Collection (Shulz) – Panini 1 1 0,00 29 Valentina mela verde 3 (Nidasio) – Coniglio 1 1 0,00

RISTAMPE – CLASSIFICA PER PREFERENZA

Nessun cambiamento sostanziale rispetto alla classifica per voto.

RISTAMPE- CLASSIFICA PER MEDIA-VOTO

Nella classifica per media voto a sorpresa “Cages” sorpassa “L’Eternauta” e “Cerebus” scalza “Bone”.

Titolo Media 1 Cages (McKean) – Magic Press 2,67 2 L’eternauta (Oesterheld, Lopez) – 001 Edizioni 2,65 3 Cerebus: stato e chiesa (Sim) – Black Velvet 2,50 4 Tintin (Hergé) – Rizzoli 2,25 5 Chimera (Mattotti) – Coconino 2,00 6 Lupo Alberto: le radici (Silver) – Mondadori 2,00 7 Rocketeer (Stevense) – Saldapress 2,00 8 Bone (Smith) – Bao 1,67 9 Brooklin Dreams (DeMatteis, Barr) – Magic Press 1,50 10 Gli anni dello sputnik (Baru) – Coconino 1,00 11 Le avventure del gran visir Iznogoud vol. 1 (Goscinny,Tabary) – Panini 1,00 12 L’incal (Jodorowsky, Moebius) – Magic Press 1,00

SAGGISTICA – CLASSIFICA COMPLETA

Titolo Totali Pref. Media 1 Eccetto Topolino (Gadducci, Gori, Lama) – NPE 41 15 2,73 2 Il sistema fumetto (Groensteen) – ProGlo 20 10 2,00 3 Il manga (Bouissou) – Tunué 11 6 1,83 4 Un maestro dell’ironia borghese – Carlo Bisi (AAVV) – Anafi 8 5 1,60 5 Fantomas, un secolo di terrore (Castelli) – Coniglio 7 4 1,75 6 Le straordinarie opere di Alan Moore (Khoury, AAVV) – Black Velvet 6 3 2,00 7 Vita da Paz (Giubilei) – Black Velvet 5 3 1,67 8 Lezioni spirituali per giovani fumettari (Mammucari) – Effequ 3 3 1,00 9 Assoli di china (Massarutto) – Stampa Alternativa 3 1 0,00 10 Fumetto e animazione in Medio Oriente (Di Marco) – Tunué 2 1 0,00 11 GraphicNovel.it – Istituto Italiano di cultura di Parigi 2 1 0,00 12 Sergio Bonelli sono io (Burattini, Romani) – Coniglio 2 1 0,00 13 The Peanuts – Tesori dalla striscia… (Gertler) – Rizzoli 2 1 0,00 14 Topolino e il Fumetto Disney Italiano(Tosti) – Tunué 2 1 0,00 15 Egitto senza piramidi (catalogo dell’omonima mostra) – Giuda 1 1 0,00 16 Grattacieli e superuomini (Pagello) – Le Mani 1 1 0,00

SAGGISTICA – CLASSIFICA PER PREFERENZA

La classifica non subisce alcuna variazione rispetto a quella per voto.

SAGGISTICA – CLASSIFICA PER MEDIA-VOTO

Unica variazione rispetto alla classifica finale, “Le straordinarie opere di Alan Moore” supera di poco “Il manga”.

Titolo Media 1 Eccetto Topolino (Gadducci, Gori, Lama) – NPE 2,73 2 Il sistema fumetto (Groensteen) – ProGlo 2,00 3 Le straordinarie opere di Alan Moore (Khoury, AAVV) – Black Velvet 2,00 4 Il manga (Bouissou) – Tunué 1,83 5 Fantomas, un secolo di terrore (Castelli) – Coniglio 1,75 6 Vita da Paz (Giubilei) – Black Velvet 1,67 7 Un maestro dell’ironia borghese – Carlo Bisi (AAVV) – Anafi 1,60 8 Lezioni spirituali per giovani fumettari (Mammucari) – Effequ 1,00

UN PO’ DI NUMERI

Cento titoli fumetti votati per la categoria Novità, cifra tonda, divisi tra 35 case editrici differenti. Ventinove invece i titoli nella categoria delle Ristampe, proporzione quasi perfettamente rispettata, e 16 nella sezione Saggistica, dove alcuni votanti hanno espresso meno preferenze se non nessuna.

Gli editori citati nelle varie classifiche singole salgono a 41 prendendo in esame anche ristampe e saggistica.

L’editore più presente nella Top Ten delle Novità è Coconino Press-Fandango, con 14 fumetti, seguito a ruota da Rizzoli-Lizard con 13. In terza posizione, Panini Comics ed Edizioni BD con 10 titoli in classifica.

Nella sezione delle Ristampe-Menzioni storiche sono invece Rizzoli e Magic Press a dividersi la palma di più presenti, con 4 volumi, seguiti da Coconino e da Nona Arte a 3 con le sue riproposte dalla Francia.

Nella saggistica, a farla da padrona è Tunué con 3 nomination, risultato niente affatto sorprendente vista la forte attività dell’editore laziale da questo punto di vista, seguita da Coniglio Editore e Black Velvet con 2.