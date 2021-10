Madness Factory presenta: “Nya” (Stella, Pavani)

Dopo The Mighty and Deadly Iron Gang di Officina Infernale, Tumorama di Pablo Cammello, Restiamo sdraiati qui per terra di Federico Chemello e Alberto Massaggia, The Pretender di Bartolomeo Argentino, Antonello Cosentino e Francesco Montalbano, il collettivo La Stanza/RumStudio e McGuffin Comics, Lo Spazio Bianco è lieto di ospitare le opere di Madness Factory. Nya è un fumetto breve di genere fantastico/favolistico creato da Andrea Stella (Storia) e Giulia Pavani (Disegni e Colori).

NYA

Gli autori

Andrea Stella: È nato a Torino nel 1992. Ha frequentato il Corso di Sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics di Torino (Anno 2012/2013). È un fan del fumetto underground. Segue con attenzione vari settori dell’intrattenimento italiano (in particolare cinema, fumetti, industria videoludica, tv e social media). Ha co-fondato lo studio creativo Madness Factory. È il soggettista e sceneggiatore dei progetti crossmediali indipendenti Paracelso, Storia di una Bambola di Pezza ed Escape from Crypto-Land. Tra il 2015 e il 2020 pubblica online varie tipologie di testi tra cui fumetti brevi, vignette satiriche (Il Rex), raccolte di racconti (Novelle Dimenticate, Sono solo Storiellette) e altro materiale testuale tra cui Lo Scrigno Azzurro e Favolacce Postmoderne. Nel corso del tempo ha collaborato con varie realtà tra le quali: NonSoloGore (portale dedicato al cinema indipendente italiano), Kawama Editoriale (The Dirty Dozen – I tre maiali e il lupo cattivo), Lo Spazio Bianco, Boggi Milano, Ivvi Editore (volumi corali Le nostre quarantene e Amici Gatti), Blatta Production (CANI – Solo un cane), Everyeye.it, Morsi Editore, Collettivo Interiors, Weird Book, BeccoGiallo Editore. In campo video si occupa prevalentemente di co-regia, aiuto regia e direzione creativa. È attualmente impegnato nella realizzazione di numerosi progetti, tra cui vari cortometraggi e fumetti indipendenti. Email: cavecanemdocet@gmail.com

Giulia Pavani: Nasce il 22 Gennaio 1993 a Torino. Studia Grafica Pubblicitaria all’istituto professionale Albe Steiner dove si diploma nel 2012 come Operatore Tecnico Grafico Pubblicitario. Prosegue gli studi, ultimando nel 2013 il corso professionale di Graphic Design presso la Scuola Internazionale di Comics. Frequenta successivamente il corso biennale di comunicazione pubblicitaria, grafica e multimedia con Forma-Rete, società cooperativa; parallelamente conclude con profitto il corso triennale di fumetto, avvicinandosi al mondo dell’editoria, disegno e scrittura creativa, alla Scuola Internazionale di Comics con sede a Torino. Coltiva la passione per l’illustrazione, la scrittura e la fotografia approfondendo quest’ultima nelle tecniche di ripresa, sviluppo e stampa. Esercitandosi come freelance, dal 2014 svolge lavori per diversi committenti nel campo della grafica tra cui Regione Piemonte, Associazione Arci e numerosi privati. Vince il contest grafico per i 10 anni di Aismac associazione italiana Siringomielia e Arnold Chiari. Lavora come storyboard artist per diversi studi di produzione televisiva e cinematografica. Dopo il tirocinio come Art Director svolto nel 2017 presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, attualmente collabora come grafico freelance e storyboard artist e da sei anni gestisce Le Rumate, un collettivo artistico itinerante di auto-produzioni e romanzi a fumetti.

Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/LeRumate/