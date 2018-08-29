ReNoir Comics presenta: Usagi Yojimbo #6 e Harrow County #4

Comunicato stampa

Conigli samurai e streghe adolescenti: Usagi Yojimbo #6 e Harrow County #4

Miyamoto Usagi è un ronin, un samurai senza padrone, che vaga per il Giappone del XVI secolo passando da un’avventura all’altra, tra scontri con banditi e ninja, lotte tra feudatari, incontri con spettri, mostri, leggende viventi e personaggi della tradizione nipponica, il tutto in un’ambientazione basata su una ricca documentazione e perfettamente aderente alla realtà storica… se si ignora il fatto che i protagonisti siano tutti animali antropomorfi.

Usagi, infatti, in giapponese significa “coniglio”. Insieme a lui nelle storie compaiono leoni, rinoceronti, tartarughe, maiali, roditori, come nella tradizione del genere dei funny animals.

Usagi Yojimbo è uno dei capisaldi del fumetto indipendente statunitense nato negli anni Ottanta, insieme alle Tartarughe Ninja e a Cerebus di Dave Sim. Il suo pluripremiato autore è Stan Sakai, americano di origini giapponesi, che fonde nella sua arte il meglio dei comics, dei manga e del fumetto europeo.

ReNoir Comics pubblica la ristampa integrale e cronologica dei racconti del coniglio samurai, in eleganti volumi cartonati.

Il sesto volume mette al centro il viaggio di Usagi con Jotaro, apprendista samurai che non sa di essere suo figlio, e riporta in scena personaggi amatissimi come gli assassini padre e figlio Yagi e Gorogoro, la samurai Tomoe Ame e la ladra Kitsune.

Usagi Yojimbo – L’edizione speciale vol #6

Stan Sakai

Traduzione di Fabio Bernabei

ReNoir Comics, 2018

616 pagine, cartonato, in bianco e nero – 34,90 €

Di tutt’altre ambientazione e tematiche è Harrow County, la serie di Cullen Bunn e Tyler Crook.

Si tratta di un horror ambientato in un villaggio del sud degli Stati Uniti, che racconta la crescita di Emmy, una ragazza che scopre di essere una strega. La rivelazione, vista nel primo volume della serie, le cambia radicalmente la vita, aprendole il mondo degli spiriti ma rendendola malvista e temuta dagli uomini.

Nel quarto volume, Albero genealogico, Emmy scopre di non essere l’unica strega in circolazione. Un gruppo di inquietanti persone dotate di poteri magici le si presenta dichiarando di essere la sua famiglia: streghe e stregoni sono tutti parenti, come ogni famiglia hanno delle regole ed è giunto per Emmy il momento di impararle.

Harrow County vol #4 – Albero genealogico

Cullen Bunn, Tyler Crook

Traduzione di Valerio Stivè

ReNoir Comics, 2018

152 pagine, brossurato, a colori – 14,90 €

Usagi Yojimbo – L’edizione speciale vol #6 e Harrow County vol #4 saranno disponibili in libreria, fumetteria e negli store online a partire dal 29 agosto.