Comunicato Stampa

FUMO di CHINA n.267

in edicola e fumetteria, da sabato 21 ottobre 2017

Diabolik, 55 anni da brivido

(copertina inedita di Riccardo Nunziati, dedicata alla “lunga marcia” editoriale del Re del Terrore)

Editoriale

Non solo manga

(a Roma la mostra “Mangasia: Wonderland of Asian comics”, sempre più fumetti nei luoghi dell’arte)

News dal mondo

(da Italia, Francia, Stati Uniti e Giappone le notizie più importanti e quelle meno segnalate altrove)

DOSSIER 55 anni di Diabolik – Lunga vita al Re (del Terrore)

(intervista a Mario Gomboli, sulle strategie narrative ed editoriali di Diabolik: compresa la serie tv!)



DOSSIER 55 anni di Diabolik – Nero è bello

(quattro chiacchiere con Riccardo Nunziati, sul disegnare Diabolik, i suoi comprimari e il suo mondo)

GRAPHIC JOURNALISM – Nella terra dei bedu

(colloquio esclusivo con Lelio Bonaccorso, sul suo lavoro e il suo più recente volume Sinai)

Fumetti a non finire

(intervista a Francesco Matteuzzi, non solo traduttore ma sempre più autore di fumetti italiani)

Inchiostro narrativo

(la multimediale arte di Marcos Mateu-Mestre, tra cinema d’animazione e volumi a fumetti)

Bentornato, Lazarus!

(dietro le quinte della storia finale di Lazarus Ledd, con Gianni Barbieri & Sara “SaX” Guidi)

L’Eternauta, un… Etern Seller

(una lunga analisi a 60 anni dal capolavoro argentino, da una prefazione argentina di Carlos Trillo)

L’importante è divertirsi… è matematico!

(Andrea Plazzi & Roberto Natalini raccontano con anteprime i primi 5 anni di Comics&Science)

E ancora…

6 pagine di recensioni per orientarsi nel mare magnum del fumetto proposto nelle edicole, fumetterie e librerie italiane.

Le rubriche pungenti: Il Podio (i top 3 del mese), Pollice Verso (un exploit in negativo), Il Suggerimento (per non perdere di vista uscite sfiziose), Il Rinoceronte in carica (la rubrica di Daniele Daccò, direttore editoriale del portale giornalistico Orgoglio Nerd), approfondimenti puntuali (questa volta sui due volumi di Paolo Cossi che uniscono mirabilmente musica blues & fumetto su Coltrane e Lady Day, più il nuovo romanzo in prosa dedicato a Martin Mystère)… per non perdere di vista nessun aspetto del mondo della Nona Arte in Italia!

Tutto questo e altro ancora – a soli 4 euro in edicola e in fumetteria su Fumo di China n.267 – Spillato, in formato 24 x 33 cm, con 32 pagine tutte a colori!