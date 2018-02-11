E’ uscito ODY-C Vol. 1 di Matt Fraction e Christian Ward

UN’ODISSEA SCI-FI TUTTA AL FEMMINILE

Venerdì 9 febbraio esce il primo volume di Ody-C, la spettacolare serie di Matt Fraction e Christian Ward

Matt Fraction è uno degli autori più talentuosi e originali in circolazione, e Christian Ward un disegnatore formidabile e visionario. Dal connubio di due autori tanto capaci e sorprendenti è nata una serie eccezionale, una versione tutta al femminile, lisergica e fantascientifica dell’Odissea.

S’intitola ODY-C, negli USA è stata pubblicata da Image Comics e in Italia da saldaPress, che la porta in libreria e in fumetteria a partire da venerdì 9 febbraio. Il primo volume, intitolato VERSO ITHICAA (pagg. 136, euro 14.90) è una coloratissima immersione del mondo di Odyssea, che, dopo aver conquistato Troiia-VII grazie a uno stratagemma, dovrà affrontare la collera degli Dèi, decisi a impedirle il ritorno a Ithicaa. Così, se vorrà riabbracciare la sua famiglia e salvare la vita del suo equipaggio, la Regina sarà costretta a combattere ancora per molti anni. Sarà costretta a rimandare il ritorno a casa e non potrà riabbracciare suo figlio Telem ancora per molto tempo.

Come ha scritto A.V. Club, “Ody-C è uno di quei fumetti la cui pagine irradiano fascino. Matt Fraction e Christian Ward compiono uno sforzo immaginativo potentissimo, combinando il fantasy della mitologia greca con la fantascienza più futuristica, conferendo alla loro opera una sensibilità visiva che non ha pari”.

Una serie imperdibile, disponibile da venerdì 9 in fumetteria, in libreria e nello shop online del sito saldapress.com.