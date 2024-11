Top Ten 2013 – Davide Occhicone (Post Card Cult)

DAVIDE OCCHICONE

Curatore sezione fumetti per il sito “Post Card Cult“. È stato per oltre 10 anni Capo redattore per “Lo Spazio Bianco“.

TOP TEN NOVITA’

1° CLASSIFICATO

UNASTORIA (GIPI – COCONINO PRESS)

2°CLASSIFICATO

LE STORIE #5 – IL LATO OSCURO DELLA LUNA (ALESSANDRO BILOTTA, MATTEO MOSCA – SERGIO BONELLI EDITORE)

3° CLASSIFICATO

OCCHIO DI FALCO N. 1-5 (MATT FRACTION, DAVID AJA – PANINI COMICS)

4° CLASSIFICATO

KRISHNA. UN VIAGGIO INTERIRORE (ABHISHEK SINGH – BAO PUBLISHING)

5° CLASSIFICATO

FERMO (SUALZO – BAO PUBLISHING)

6° CLASSIFICATO

HISTORICA VOL. 1 – AIRBORNE 44. LA BATTAGLIA DELLE ARDENNE (JARBINET PHILIPPE – MAGIC PRESS)

7° CLASSIFICATO

DRAGONERO #1-7 (STEFANO VIETTI, LUCA ENOCH, AA.VV. – SERGIO BONELLI EDITORE)

8° CLASSIFICATO

LE STORIE #11 – IL LUNGO INVERNO (GIOVANNI DI GREGORIO, FRANCESCO RIPOLI – SERGIO BONELLI EDITORE)

9° CLASSIFICATO

THOR DIO DEL TUONO #1-7 (171-177) MARVEL NOW (JASON AARON, ESAD RIBIC – PANINI COMICS)

10° CLASSIFICATO

IL GRANDE DIABOLIK: DK. IO SON CHI NON SONO (MARIO GOMBOLI, TITO FARACI, GIUSEPPE PALUMBO – ASTORINA)

MENZIONE STORICA – RISTAMPE

1° CLASSIFICATO

SINFONIA A BOMBAY (IGORT – COCONINO PRESS)

2°CLASSIFICATO

FANTASTICI QUATTRO DI JOHN BYRNE 1 (MARVEL OMNIBUS) (JOHN BYRNE – PANINI COMICS)

3° CLASSIFICATO

ECHO OMNIBUS (TERRY MOORE – BAO PUBLISHING)

SAGGISTICA

1° CLASSIFICATO

MARVEL UNA STORIA DI EROI E SUPEREROI (SEAN HOWE – PANINI COMICS)

2° CLASSIFICATO

TEX – FIUMI DI CHINA ITALIANA IN DESERTI AMERICANI (RAFFAELE DE FALCO – NICOLA PESCE EDITORE)

3° CLASSIFICATO

SUPERGODS (GRANT MORRISON – BAO PUBLISHING)

WEB COMICS

1° CLASSIFICATO

RUSTY DOG (EMILIANO LONGOBARDI, AA.VV.)

rusty-dogs.blogspot.it

2° CLASSIFICATO

PENNY ROGERS (WERNER MARESTA)

pennyrogers.org

3° CLASSIFICATO

ZEROCALCARE.IT (MICHELE RECH)

zerocalcare.it