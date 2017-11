Marmaduke torna sul grande schermo con un film animato

La londinese SC Film International ha annunciato, nei giorni scorsi, di avere iniziato la produzione di un nuovo film animato realizzato con la Computer Grafica basato sul personaggio di Marmaduke, conosciuto in Italia come Sansone.

Marmaduke 3D sarà proposto ai distributori nel corso dell’American Film Market, che si sta tenendo proprio in questi giorni.

Creato nel 1954 dal cartoonist Brad Anderson, che lo ha disegnato fino alla sua morte avvenuta nel 2015, il personaggio di Sansone è apparso in oltre 600 quotidiani di 20 paesi, ed è stato il protagonista di un adattamento in live-action nel 2010, che incassò 80 milioni di dollari in tutto il mondo.

La pellicola sarà prodotta da Simon Crowe in collaborazione con Dan Chuba e Mark Dippè di Animation Film Company. Dippè sarà il regista del progetto,, basato su una sceneggiatura realizzata da Byron Kavanagh