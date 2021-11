In arrivo per Bao “The Seeds”

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita in libreria di The Seeds, di Ann Nocenti (testi) e David Aja (disegni).



In un mondo prossimo al collasso, un gruppo ribelle è scappato da una società ossessionata dalla tecnologia per crearne una nuova. A dividerli c’è solo un muro. Intanto, gli alieni sono giunti sulla Terra per raccogliere gli ultimi semi dell’umanità. Quando uno di loro si innamora di una terrestre, la giornalista Astra si ritrova tra le mani lo scoop della vita, rendendosi conto, però, che realizzarlo potrebbe distruggere l’ultima speranza di un pianeta morente.

Ann Nocenti, leggendaria sceneggiatrice statunitense, firma una distopia attualissima riflettendo in modo tagliente sulla crisi ambientale e le fake news, coadiuvata dai disegni del talentuoso David Aja, disegnatore spagnolo già vincitore di due premi Eisner. Quando due artisti eclettici finalmente si incontrano, il risultato è un volume autoconclusivo epico, una storia disturbante che ci avverte di un pericolo che stiamo correndo tutti.



The Seeds è disponibile in libreria dal 2 dicembre 2021



Ann Nocenti ha scritto numerosi fumetti, tra cui Daredevil, Catwoman e Typhoid. I suoi articoli sono stati pubblicati da riviste come Details, Brooklyn Rail, PRINT, Filmmaker e Stop Smiling. È stata editor di Scenario, una rivista cinematografica. Il suo racconto, The Most Expensive Road Trip in the World, è stato incluso nell’antologia Best Travel Writing curata da Anthony Bourdain. Nel 2008, il suo documentario Disarming Falcons (con Wendy Johnson) è stato presentato al festival DOC NYC 2014. Ha insegnato Cinema all’Indigenous Film Circle a Finnmark, in Norvegia, e ad Haiti, dove ha ottenuto l’Humanitarian Award. La sua esperienza cinematografica ad Haiti è testimoniata da Goudou Goudou per hilobrow.com. Nel 2020, in coppia con la disegnatrice italiana Flavia Biondi, scrive la mini-serie Ruby Falls, pubblicata da Dark Horse per la collana Berger Books e portata in Italia da BAO Publishing.



David Aja (1977) è un famoso creatore di fumetti e illustratore e ha vinto numerosi premi, tra cui due Harvey Awards e cinque Eisner Awards. è titolare di un Master in Belle Arti (Design e Audiovisivo) e ha collaborato come illustratore per quotidiani, riviste, libri e pubblicità. È noto per il suo lavoro su Hawkeye e Iron Fist per Marvel, come anche su Daredevil, Wolverine e Scarlet Witch. Ha realizzato numerose cover per i maggiori editori di fumetti. Adora le gazze e trova ridicolo parlare di sé in terza persona.