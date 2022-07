Anteprima: “Ritagli di giornale” di Rocco Casulli (Ottocervo)

L’incontro di due solitudini può produrre conseguenze impreviste e sorprendenti. Una tenera favola moderna sulla forza dei sentimenti e il potere della meraviglia

Mercoledì 20 luglio Ottocervo, marchio di Antonio Mandese Editore dedicato ai fumetti, dà alle stampe il graphic novel Ritagli di giornale, scritto e disegnato dal giovane esordiente Rocco Casulli (già colorista de Il Sentiero edito da Round Robin editrice). La protagonista di questo nuovo fumetto è Diana, anziana signora che non esce di casa da sessant’anni e che conosce il mondo solo attraverso le pagine dei giornali di cui è avida lettrice e collezionista. Ma il giorno in cui il quotidiano non le viene consegnato è costretta a uscire e affrontare l’infida realtà esterna alla ricerca di un’edicola. Per puro caso, a farle compagnia in questa avventura sarà Matteo, ombroso adolescente che cela nei propri silenzi un segreto inconfessabile. A metà strada tra il film d’animazione Up della Pixar e i fumetti di Paco Roca, Ritagli di giornale svela la poesia del quotidiano e la forza dell’amicizia in grado di abbattere qualsiasi barriera.

IL FUMETTO

Diana è un’anziana signora che ha vissuto gli ultimi sessant’anni della propria vita chiusa in casa. Conosce il mondo solo attraverso il quotidiano a cui è abbonata e di cui è avida lettrice, nonché collezionista. La sua quiete domestica, fatta di ritagli e di una minuta routine quotidiana, viene spezzata il giorno in cui il postino manca la consegna. La “caccia” al giornale costringe Diana ad affrontare le proprie paure e avventurarsi nel terribile-meraviglioso mondo esterno. E si sa, quando ci si mette in cerca di qualcosa, capita di trovarne un’altra.

ROCCO CASULLI, classe 1998, ha frequentato la scuola di fumetto, disegno e illustrazione “Grafite” di Taranto ed è colorista del fumetto Il Sentiero (Round Robin editrice, 2021). Ritagli di giornale è la sua opera d’esordio.

RITAGLI DI GIORNALE

Rocco Casulli

Prezzo: 18,00 € | Pagine: 148 | ISBN: 9791280741035

In libreria da mercoledì 20 luglio 2022

LA CASA EDITRICE

ANTONIO MANDESE EDITORE & FIGLI è una casa editrice indipendente che nasce dall’esperienza di generazioni di librai della Casa del libro Mandese di Taranto inaugurando un progetto nuovo con l’ambizione di costruire una factory di talenti e mantenere alta la qualità delle pubblicazioni con uno sguardo aperto sul mondo. Nel suo catalogo annovera titoli di narrativa, italiana e straniera, e saggistica, con particolare attenzione ai temi che riguardano il sud Italia.

“Vogliamo fare fumetti così belli, da accettare il rischio di non farne neppure uno„

OTTOCERVO è il marchio di ANTONIO MANDESE EDITORE & FIGLI interamente dedicato a fumetti e graphic novel. I direttori editoriali di OTTOCERVO sono GIAN MARCO DE FRANCISCO (fumettista per BeccoGiallo, 001, Lisciani e fondatore della Scuola di Fumetto e Illustrazione “Grafite”) e MAURIZIO COTRONA (insegnante di scrittura creativa e scrittore per Gallucci ed Elliot).