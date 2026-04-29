Cronache Tedesche: Interview mit Jenny Jinya, das Webtoon aus Deutschland

Wie in vielen anderen Ländern der Welt haben auch in Deutschland die letzten Jahre einen Boom asiatischer Comics erlebt, insbesondere des Manga. Anders als anderswo ging dieses Phänomen jedoch mit dem Aufstieg einer neuen Generation von Autorinnen und Autoren einher, die Manga-Stilmittel als ihre wichtigste Ausdrucksform übernommen haben. Ein Beispiel dafür ist das vielfältige Inhaltsverzeichnis von Manga Issho, der Zeitschrift, die von Star Comics gemeinsam mit dem französischen Verlag Kana, dem spanischen Planeta Cómic und dem deutschen Verlag Altraverse realisiert wird.

Diese Strömung unterscheidet sich vom Euromanga der 1990er- und frühen 2000er-Jahre: Sie erscheint deutlich stärker an den Tendenzen des ostasiatischen Comics orientiert, mitunter sogar in didaktischer Weise. Eine Ausrichtung, die vermutlich auch eine weniger ausgeprägte nationale künstlerische Tradition widerspiegelt und damit eine größere Offenheit gegenüber externen Vorbildern begünstigt.

Es ist daher nicht überraschend, dass auf Webtoon-Plattformen – einem weiteren großen Phänomen der Comicwelt der letzten Jahre – das deutsche Publikum zu den aktivsten zählt und unter den erfolgreichsten Creatorinnen und Creatorn zahlreiche aus Deutschland stammen. Unter ihnen ist Loving Reaper von Jenny Jinya ein echtes Phänomen: Die 2019 gestartete Serie erzählt kurze Geschichten mit Tieren als Protagonisten, die aus unterschiedlichen Gründen dem Tod begegnen, und regt zur Reflexion über Themen wie Tierschutz und Misshandlung an. Im Jahr 2026 hat die Serie fast 50 Millionen Aufrufe und 800.000 Abonnenten erreicht, wurde auch in Buchform veröffentlicht und in mehrere Sprachen übersetzt, darunter Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch und Italienisch (bei Silly Studios).

Anlässlich der Anwesenheit der (sehr jungen) deutschen Autorin auf dem COMICON in Neapel haben wir Jenny Jinya interviewt, um über ihren Werdegang zu sprechen und das Phänomen Loving Reaper besser zu verstehen.

Hallo Jenny und danke für deine Zeit. Zunächst möchte ich dich dem italienischen Publikum vorstellen und dich fragen, wie du deinen Weg begonnen hast und was dich dazu gebracht hat, Comiczeichnerin zu werden.

Hallo und vielen Dank für das Interesse an meiner Arbeit, ich freue mich sehr und bin dankbar, meine Comics nun endlich auch mit italienischen Leserinnen und Lesern teilen zu können! Um deine Frage zu beantworten: Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der ich nicht gezeichnet habe. Meine Mutter sagt, ich habe schon gezeichnet, bevor ich laufen konnte. In meiner Kindheit und Jugend bin ich – wie viele – mit Zeichentrickserien, Comics, Anime und Manga aufgewachsen. Ich habe früh verstanden, dass ich selbst Geschichten erzählen möchte.

Welche waren die ersten Comics, die du gelesen hast, und welche Inspirationen haben dich auf diesem Weg begleitet?

Als Kind hat mir meine Großmutter viele Märchenbücher geschenkt – ich glaube, dort begann meine Leidenschaft für Geschichten. Dann gab es natürlich auch Manga: als Kind habe ich viele Comics über Pokémon gezeichnet, aber auch über Naruto und Figuren aus den Filmen des Studio Ghibli. Gleichzeitig gab es auch westliche Comics wie die Mumin, Micky Maus, Snoopy und Garfield. Als ich etwas älter wurde, habe ich mich auch dunkleren Manga zugewandt, wie Hellsing, King of Bandit Jing, Death Note und ähnlichen. Ich denke, all diese Geschichten haben mich auf unterschiedliche Weise geprägt und inspiriert. Sie haben mein Interesse am Erzählen, an der Figurenentwicklung und am Aufbau glaubwürdiger, tiefgehender Welten geweckt. Ich wollte all das beherrschen – es erschien mir wie etwas Magisches.

Du hast begonnen, deine Comics auf Webtoon zu veröffentlichen, der koreanischen Plattform, die im letzten Jahrzehnt vor allem bei jungen Menschen großen Erfolg hatte und die Comicwelt in vielerlei Hinsicht verändert hat. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen, und wie war diese Erfahrung für dich?

Bevor ich Webtoon kannte, habe ich meine Comics auf DeviantArt oder auf kleineren deutschen Plattformen für Künstler geteilt. Ich war immer überwältigt davon, dass Menschen meinen Geschichten so leidenschaftlich folgten, sie regelmäßig lasen, mir Feedback gaben und mir ermöglichten, sowohl als Künstlerin als auch als Mensch zu wachsen. Webtoon war sozusagen mein „College“, auf dem ich reifere Arbeiten präsentieren konnte.

Auf der Plattform hast du Loving Reaper veröffentlicht, einen Comic, der großen Erfolg hatte. Wie ist die Idee dazu entstanden, und hast du mit diesem Ergebnis gerechnet?

Nein, absolut nicht. Am Anfang war „Loving Reaper“ nur eine kleine, in sich abgeschlossene Geschichte über einen ausgesetzten Hund. Ich sah viele Comics viral gehen – auf Facebook, Instagram oder YouTube. Manche Bilder waren überall zu sehen. Und der Teil von mir, der sich für Tierschutz einsetzt, fragte sich: „Könnte man dieses Medium nicht nutzen, um Botschaften durch Comics zu verbreiten?“ Das hat funktioniert – aber ich hätte nie erwartet, dass die Menschen eine Fortsetzung wollen würden.

Woher nimmst du die Inspiration für die Geschichten deines Comics, die Tiere und ihr Wohlergehen in den Mittelpunkt stellen – kleine Mikrowelten von wenigen Seiten mit einer zarten und sanften Atmosphäre, die zugleich sehr dramatische Themen behandeln?

Ich muss sagen, meine zweite große Leidenschaft waren schon immer Tiere. Wenn ich nicht gezeichnet habe, habe ich versucht, kranke oder verletzte Tiere zu retten. Meine Eltern wissen gar nicht, wie oft ich als Kind auf die Straße gerannt bin, weil dort ein Igel war. So kam ich früh mit Themen rund um den Tierschutz in Kontakt – und dort fühlte sich mein melancholisches Herz zu Hause. Lange dachte ich, das sei nur ein kleines persönliches Drama. Ich war ein glückliches Kind, aber wenn man sehr sensibel und empathisch ist, treffen einen manche Geschichten mit voller Wucht. Und sie bleiben. Ich glaube, Loving Reaper will einerseits auf das Leid vieler Tiere aufmerksam machen, andererseits aber auch die emotionale Last zeigen, die solche Geschichten für mich haben. Die Schrecken dieser Welt und eine trotzige Hoffnung sind meine Inspiration.

Nach der Veröffentlichung online wurde der Comic in mehreren Ländern gedruckt. Musstest du Anpassungen vornehmen, um ihn vom Web ins Printformat zu übertragen?

Nein, zum Glück waren es nur kleine Anpassungen. Als ich angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass diese Comics einmal als Buch erscheinen würden. Sonst hätte ich sie vielleicht detaillierter und „ausgearbeiteter“ gezeichnet. Von Anfang an habe ich sie nur für das Instagram-Format erstellt.

Dank Webtoon bist du in kurzer Zeit zu einer weltweit gelesenen Autorin geworden. Du lebst und arbeitest jedoch in Deutschland, einem Land, in dem sich die Comicszene in den letzten Jahren stark verändert hat, mit wachsendem Publikum, aber auch mit strukturellen Einschränkungen und einer gewissen Verzögerung gegenüber anderen europäischen Ländern.

Das stimmt, aber das hat sich nie negativ auf meine Arbeit ausgewirkt. Ich habe das Gefühl, dass Comics dank Webtoon und sozialer Medien insgesamt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe Leserinnen und Leser aus der ganzen Welt – von Kindern bis zu älteren Menschen. Auch in Deutschland! Ich denke, das liegt auch daran, dass Plattformen wie Facebook meine Comics einem älteren Publikum zeigen. Ein Publikum, das normalerweise keine Comics kaufen würde, aber dennoch die geteilten Seiten liest.

Da ich eine Rubrik mit dem Titel Deutsche Chroniken betreue, die sich mit deutschen Comics beschäftigt, würde mich interessieren, wie dein Werk in Deutschland aufgenommen wurde. Und wie hast du die Entwicklung der deutschen Comicszene in den Jahren erlebt, in denen du deine ersten Schritte gemacht hast?

Überraschend gut! Ich hatte Angst, dass es keine Nachfrage mehr nach einer deutschen Ausgabe geben würde, da viele deutsche Leser bereits die englische Version gekauft hatten. Aber das war nicht der Fall. Die erste Auflage der deutschen Ausgabe war in weniger als einer Woche ausverkauft, und auch die zweite war schnell vergriffen. Inzwischen sind wir fast bei der vierten Auflage, und auch der zweite Band läuft bereits sehr gut. Ich bin wirklich positiv überrascht.

Als letzte Frage würde ich gerne wissen, ob du nach Loving Reaper bereits neue Projekte planst.

Ich weiß noch nicht, was nach Loving Reaper kommt, da ich noch viele Pläne für diese Serie habe. Parallel dazu habe ich aber verschiedene Ideen. Viel kann ich noch nicht verraten …

Interview per E-Mail geführt am 20. April 2026.

Dank an Davide Valente und Silly Studios.

Jenny Jinya

Sie ist eine deutsche freiberufliche Illustratorin. Zuletzt hat sie ihr Studium mit einem Bachelor of Arts an der „HAWK“ in Hildesheim abgeschlossen.

Sie war außerdem Austauschstudentin an der Swinburne University in Melbourne (Australien) bis Juli 2018, wo sie Kurse in Animation, Design und Game Studies belegte.

Da sie sehr früh begann, stellte sie bereits mit 16 Jahren erstmals aus. Diese Ausstellungen fanden in Deutschland statt, unter anderem in Berlin, Leipzig und Hildesheim. Eine davon wurde im Bundesministerium der Finanzen in Berlin gezeigt.

Dank der Einnahmen aus Ausstellungen und Online-Verkäufen konnte sie ein Schultrimester in Tokio (Japan) verbringen, wo sie am Prequel ihres Online-Comics Insane We Trust arbeitete, das später in Manga Mixx #9, einer jährlichen Doujinshi-Anthologie von Animexx e.V., veröffentlicht wurde. Seitdem wurden ihre Werke in verschiedenen Publikationen und Anthologien gedruckt.

Später studierte sie Kommunikationsdesign an der BTK Academy in Berlin. In dieser Zeit arbeitete sie als Freelancerin mit Studierenden der Games Academy zusammen und war an mehreren Videospielprojekten sowie kleineren Projekten beteiligt.

Derzeit arbeitet sie – während sie weiterhin studiert – als freiberufliche Künstlerin und erstellt die Comics von Loving Reaper, die unter anderem bei Machandel Verlag, Livrs Editions, Editora Excelsior und Silly Studios erscheinen.