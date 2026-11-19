Il existe des artistes, hommes et femmes, peu connus en Italie, qui ont eu un impact peut-être souterrain et discret, mais fondamental et explosif sur la bande dessinée européenne et mondiale. Ces dernières années, l’association Hamelin, à travers le festival A Occhi Aperti, mais aussi auparavant avec le festival BilBOLBul, a toujours fait venir en Italie ce type de bande dessinée : indépendante, d’auteur, transformant en profondeur le médium et sa production, en la faisant dialoguer avec le paysage italien. Lors des dernières éditions en particulier, elle n’a pas seulement accueilli à Bologne des artistes avec des expositions et des rencontres : grâce à la synergie avec des éditeurs comme Sigaretten et Eris Edizioni, elle a aussi fait paraître leurs œuvres en Italie.

Cette année, c’est au tour de Thierry Van Hasselt, déjà présent au BilBOLBul, mais qui revient aujourd’hui avec une exposition personnelle et surtout avec sa première œuvre publiée dans notre pays, La Véritable Histoire de saint Nicolas : une bande dessinée muette qui, à travers le dessin à l’aquarelle, exprime toute la colère, les conflits, mais aussi les espoirs et l’engagement de la base pour un avenir meilleur.

La réflexion sur le conflit et sur le contact entre individus et groupes d’êtres humains, thème principal du festival de cette année, sous-titré Punti di Rottura (« Points de rupture »), traverse toute l’œuvre de Van Hasselt : depuis ses débuts avec Gloria Lopez (2000, Fréon) jusqu’aux collaborations avec des chorégraphes et d’autres artistes, l’art de Van Hasselt interroge la matière, les corps, leurs interactions et leur reflet dans la société. Une recherche qui passe par des techniques de réalisation allant du monotype ((une technique artistique hybride entre la peinture et la gravure, qui utilise une surface lisse et non absorbante, comme une plaque de métal (cuivre ou zinc), du verre, du plexiglas ou du plastique, sur laquelle on étale une couche de peinture ou d’encre avant l’impression)) à l’aquarelle, et qui poussent à la limite le support et le concept même de bande dessinée, sans cesse contaminé par d’autres impulsions créatives.

Un tempérament volcanique qui se reflète aussi dans son activité d’éditeur : en 1994, après une expérience d’autoproduction appelée Frigoproduction, il fonde avec les jumeaux Denis et Olivier Deprez, Vincent Fortemps, Dominique Goblet et Jean-Christophe Long la maison d’édition Fréon, pionnière d’une révolution de la bande dessinée indépendante franco-belge et aujourd’hui encore point de référence, dans sa nouvelle incarnation Frémok (née de la fusion avec la maison parisienne Amok en 2002).

Nous avons eu la possibilité de parler avec Thierry Van Hasselt de tous ces thèmes, en abordant non seulement la bande dessinée mais aussi l’actualité.

Bonjour Thierry, et merci pour ton temps. Avant de parler de ton œuvre, nous aimerions commencer par retracer ton parcours, pour comprendre quelles œuvres ont influencé ton choix de devenir artiste et auteur de bande dessinée, et quelles sont les lectures, les œuvres et les auteurs de bande dessinée qui définissent encore aujourd’hui ton parcours aux multiples strates.

Au départ, j’aimais la bande dessinée classique, comme beaucoup d’enfants. Mais j’ai un oncle qui fait de la bande dessinée (François Schuiten, dont la série la plus célèbre est Les Cités obscures, NdR) ; il m’a fait découvrir des auteurs comme Moebius, qui m’ont influencé jusqu’à aujourd’hui. J’étais très admiratif de son travail, de sa personnalité et du milieu dans lequel il évoluait… J’ai eu aussi envie de faire de la bande dessinée et j’ai décidé d’aller l’étudier à Saint-Luc, à Bruxelles. Là, j’ai découvert Feux de Lorenzo Mattotti, Le Bar à Joe de Muñoz et Sampayo, le magazine Raw et, peu après, le travail, aussi fulgurant que vénéneux, d’Alex Barbier. Ce sont ces derniers artistes qui m’ont fait partir sur la voie d’une bande dessinée plus expérimentale et expressionniste. Ajoutons à ça qu’au même moment je découvrais la musique d’Einstürzende Neubauten et de Nick Cave, les romans de Burroughs et de Céline, les films de David Lynch, Lars von Trier et Atom Egoyan… Ces influences sont toujours extrêmement importantes aujourd’hui, mais depuis j’ai fait d’autres rencontres artistiques qui ont enrichi ma pratique. Je reste très à l’affût de ce qui se passe, je lis beaucoup de bandes dessinées, de romans et j’écoute tout le temps de la musique pour dessiner.

Dans le bel entretien que tu as accordé il y a quelques années au Comics Journal, tu as évoqué le climat qui régnait dans la bande dessinée française entre la fin des années quatre-vingt et le début des années quatre-vingt-dix, celui qui vous a poussés, toi et d’autres collègues et camarades de l’Institut Saint-Luc, à ne pas chercher à être publiés par de grands éditeurs, mais à suivre votre propre voie, qui allait mener d’abord à l’autoproduction avec Frigoproduction, puis à la fondation de Fréon. Pourrais-tu nous raconter brièvement tes souvenirs, personnels et professionnels, de cette période si intense et d’une telle effervescence créative ?

La première fois que nous sommes allés à Angoulême, nous avons rencontré Latino Imperato, qui était alors l’ami et l’agent d’Alberto Breccia, en plus d’être l’éditeur de Vertige Graphic. Nous avions une première exposition au Festival avec Frigoproduction. Latino a amené Alberto Breccia visiter notre exposition. Il nous a fait un très beau retour et ça a été un moment essentiel pour nous. C’était le début d’une longue amitié et collaboration avec Latino. Avec sa boîte, Vertige Graphic, il a commencé à nous diffuser en France ; ensuite il est parti de Vertige Graphic pour faire Rackham et surtout monter le Comptoir des indépendants, une structure de diffusion-distribution montée avec L’Association et qui ne diffusait que des éditeurs alternatifs. Cette structure a définitivement transformé le paysage de la bande dessinée francophone. Une autre fois, nous avions croisé Alex Barbier au Festival d’Angoulême. Bien qu’intimidés par le personnage louche qu’il était, nous sommes allés à sa rencontre. Il s’est aussi montré très enthousiaste quant à notre travail. On lui a proposé de faire des pages dans notre magazine Frigobox, qui était en noir et blanc. Il nous a dit qu’il était intéressé, mais que ce serait en couleur ou rien… Je crois que c’est à ce moment qu’on s’est décidés à mettre plus de moyens dans nos productions et qu’on est devenus éditeurs. À cette époque, je faisais partie du collectif qui a donné naissance à la maison d’édition Fréon, basée à Bruxelles. Nous étions très proches, en termes d’envie et de vision de la BD, autant que nous étions amis d’Amok, une maison d’édition alternative basée à Montreuil, près de Paris. Nous allions en festival et nous prenions des stands en commun, on mutualisait déjà des ressources, on était tout le temps fourrés ensemble… Bref, on a fini par fusionner pour créer une maison d’édition plus solide et transnationale : le Frémok.

Quelles étaient vos idées quand vous avez fondé Fréon, et qu’est-ce que ces années d’autoproduction t’ont appris que tu as ensuite transposé dans ton travail d’éditeur ? À quel point a-t-il été difficile pour vous de vous faire une place sur le marché franco-belge de l’époque ?

Nous arrivions sur le marché de la bande dessinée alors qu’il était en proie à une bonne vague de frigidité : il était dominé par un retour du classique et des BD historiques et feuilletonesques. Il faut bien se rendre compte qu’à cette époque-là (hormis l’outsider Futuropolis), le plus indépendant du marché était sans doute les jeunes éditions Delcourt… On voit la tendance. Étant grands lecteurs et spectateurs de propositions artistiques tous azimuts, nous faisions un constat très simple : la bande dessinée n’avait pas le niveau d’exigence, ni la volonté d’innovation des autres champs artistiques. Rien de ce qui se jouait dans le roman contemporain, le cinéma, la peinture ou la photo ne trouvait plus d’écho dans la BD. Nous étions remontés et déterminés à changer ça. On est toujours restés sur cette ligne. Ça n’a jamais été simple. On est toujours sur le fil, au bord du gouffre, depuis trente ans. On travaille toujours en grande partie sur des énergies bénévoles et en comptant chacun sur des rentrées qui viennent d’ailleurs (je suis enseignant, par exemple). Ce qu’on sait, c’est que pour que les choses bougent et que les œuvres trouvent leur place, que leur importance soit reconnue, il faut durer. Il nous faut du temps…

Beaucoup d’années se sont écoulées depuis la fondation de Fréon, puis la naissance de Frémok, et le monde de la bande dessinée (et pas seulement, bien sûr) a beaucoup changé. Tout d’abord, fort de ta longue carrière et de ton expérience dans ce secteur, comment évalues-tu l’état de la bande dessinée contemporaine, en France puis à l’échelle internationale ? Étant aussi enseignant à Saint-Luc, tu as un point de vue privilégié sur les nouveaux artistes et les nouvelles artistes, sur leurs goûts et leurs centres d’intérêt.

Je trouve que ça bouge bien et dans tous les sens. La bande dessinée est beaucoup plus riche et diversifiée que quand on a commencé. Le monde s’est polarisé, la concentration éditoriale est très forte, mais il y a une vraie scène alternative et militante qui se renouvelle sans cesse. Je vois bien que c’est compliqué pour tout le monde et que la guerre culturelle menée par la droite et l’extrême droite, en France et en Belgique comme ailleurs en Europe et dans le monde, essaye d’enrayer les voix de l’alternative. Ça n’a pas l’air de trop marcher pour le moment… Si la fascisation en cours continue à progresser, ça va devenir de plus en plus compliqué, mais j’ai confiance dans l’inventivité des artistes et des militants.

Et que cherche aujourd’hui Frémok dans une nouvelle œuvre, chez un nouvel auteur ou une nouvelle autrice ?

Comme toujours et depuis le début, des voix improbables et inattendues. Des manières nouvelles de raconter des récits en images et, bien sûr, un point de vue sur le monde qui soit politique. On cherche aussi à décloisonner les différents médias et à faire se rencontrer des artistes qui ne viennent pas forcément de la bande dessinée ; on a beaucoup travaillé avec des artistes outsiders. Depuis quelques années, on a aussi lancé une collection dédiée à l’art brut contemporain avec la « S » Grand Atelier : Knock Outsider. Cette collection a profondément transformé notre ligne éditoriale. Un des projets dont je suis le plus content récemment est ID. noires, du collectif Baraka Grafika. C’est un collectif de huit artistes : quatre artistes sans papiers issus du collectif et de l’occupation de la Voix des sans-papiers et quatre artistes bruxellois émergent.es. Iels travaillent à huit sur les mêmes pages et racontent ensemble le récit des quatre personnes sans papiers.

Pour en venir à ta production, depuis 2000 tu as publié un nombre limité de bandes dessinées : un rythme qui s’explique surtout par la nature des projets, très complexes sur le plan technique mais aussi organisationnel. Chaque fois qu’on ouvre l’un de tes livres, on se trouve face à quelque chose de nouveau, où l’on reconnaît ton parcours créatif mais dont on ne peut pas imaginer l’aboutissement : qu’est-ce qui guide ta recherche créative ?

Avant tout, je travaille très lentement et souvent sur plusieurs projets en même temps. Je produis assez peu car chaque projet est long et lent, mais peut-être qu’un de ces quatre matins ces différents projets qui avancent en arrière-plan seront finis et pourront sortir de manière plus rapprochée… Disons que j’aime laisser mûrir les projets et que je travaille assez lentement, souvent de façon intuitive et dans une certaine improvisation. Pour moi, la bande dessinée est une écriture en soi. J’écris directement en bande dessinée et je ne passe pas par des étapes de scénario ou de découpage ; j’avance avec des intuitions et des désirs. Je retourne en arrière, je pars à l’envers et je monte, comme on peut le faire au cinéma, à partir de matériaux d’images et de textes. Ma rencontre avec Marcel Schmitz, qui est un artiste outsider travaillant chaque jour à la « S » Grand Atelier, a transformé ma pratique. Mes derniers livres ont été nourris de son influence, et pour FranDisco et sa prolongation, Live on Katanik Spot (qui sortira en français en mars), ce sont nos voyages, nos échanges, ses constructions et ses dessins, ainsi que nos longues discussions, qui m’ont permis de trouver cette légèreté et cette liberté dans le dessin et la narration. Dans chaque projet que je fais, je cherche quelque chose de différent ; souvent même, j’en profite pour me lancer dans une technique ou des outils que je ne maîtrise pas, mais avec lesquels je pense que l’apprentissage va me faire creuser dans la matière même de ce que je veux raconter.

La conversation approfondie avec Alessio Trabacchini en 2014, à l’occasion du festival BilBOlbul, publiée ensuite dans le volume Ritratti d’autore tra fumetto, illustrazione e animazione, sous la direction d’Alberto Sebastiani, porte un titre à mon avis très juste, La danza della materia (La Danse de la matière), qui renvoie non seulement à ta collaboration avec la chorégraphe Karine Ponties pour Brutalis et Heureux, Alright !, mais aussi à ton rapport à la matière dans ton art. Comment abordes-tu les matériaux et les supports avec lesquels tu travailles, et comment vis-tu l’expérience du dessin et de la création ? Et comment tout cela se relie-t-il à la réflexion, souvent présente dans tes travaux, sur le corps et sa présence dans l’espace, y compris dans son rapport à l’architecture, autre de tes centres d’intérêt ?

Je voyage entre la peinture et la bande dessinée. J’ai une pratique de peinture que je ne dissocie pas vraiment de la bande dessinée : dans tous les cas, je fais des peintures, des images qui sont chaque fois (je n’arrive pas à faire autrement) prises dans des projets de narration. Pour le dire autrement, j’aime la peinture et j’aime la poésie, je pratique une sorte d’aller-retour entre les deux et c’est de là qu’émerge la narration. J’aime toutes les possibilités qu’offre la peinture, de la figuration à l’abstraction, de l’expressionnisme au minimalisme, et j’aime aussi toutes les possibilités qu’offre la poésie, du lisible à l’illisible, de la narration à l’abstraction aussi. Je joue de toutes ces combinaisons pour créer des contrastes, susciter des émotions et laisser de grands vides dans lesquels le lecteur peut s’installer. Quant au corps, c’est sans doute le sujet principal de mon travail. Ça me semble une évidence : je suis un être humain attiré par les corps et parlant avec et depuis mon propre corps. Je suis fasciné par la beauté des corps, et cela dans toutes leurs différences et leurs incarnations, alors j’essaie de leur parler avec ce médium de la bande dessinée.

Dans cette idée de danse et de contact, je ferais entrer aussi les collaborations, qui sont une part essentielle de tes œuvres (ton travail avec Karine Ponties et Marcel Schmitz) : comment travailles-tu dans ce contexte, et qu’est-ce qui te pousse à choisir une collaboration en particulier ?

J’ai fait des projets avec Karine il y a maintenant plus de quinze ans. On n’a plus travaillé ensemble depuis. Je n’ai pas non plus continué à travailler pour la scène après ça. La grande rencontre qui a suivi cette collaboration a été la rencontre avec Anne-Françoise Rouche, directrice de la « S » Grand Atelier, centre d’art brut contemporain, et avec les artistes du centre, dont principalement Richard Bawin, avec lequel j’ai fait « Cœur de Lyon », qui a été publié dans le livre Match de catch à Vielsalm. Et ensuite avec Marcel Schmitz, avec qui j’ai fait Vivre à FranDisco et Live on Katanik Spot. Avec Marcel, nous avons une collaboration qui dure toujours, qui est essentielle pour moi et qui, j’espère, ne s’arrêtera jamais.

Le thème principal de l’édition de cette année d’« A occhi aperti » est le conflit et la forme qu’il prend dans le monde contemporain. Dans la conversation avec Trabacchini, il y a une phrase de toi très forte et éclairante : « Je crois d’ailleurs que là où il y a une narration, il y a aussi un conflit. L’agression fait nécessairement partie de la narration. » Dans une société de plus en plus polarisée et encline à l’isolement, quels pourraient être les outils et les récits capables de faire retrouver une forme de confrontation constructive ?

Je suis un peu revenu de cette idée. Oui, c’est vrai que dans tous les récits classiques il y a un conflit et une résolution. C’est en enseignant à l’école, et en discutant avec certain.es élèves qui remettaient cette idée en question, que je me suis rendu compte qu’iels avaient raison. On n’est pas nécessairement obligé de construire une histoire sur un conflit ou un problème. En fait, on fait juste ce qu’on veut. D’autant plus dans cette société polarisée. On est opposés à plein de décisions prises par nos gouvernants, on combat plein de pensées horribles ; on a besoin de récits critiques, bien sûr, mais on a surtout besoin de récits qui renouvellent les imaginaires et qui nous proposent des futurs. C’est peut-être bien ça le pire de cette histoire : les puissants continuent à détruire les futurs, les futurs des générations qui arrivent. Alors on pourrait faire ça, nous qui essayons de raconter : réparer et raconter des futurs.

Dans La Véritable Histoire de saint Nicolas, ta première œuvre publiée en Italie, chez Eris Edizioni, le conflit, ou plutôt les conflits, sont au centre du récit : en reprenant l’histoire originelle de saint Nicolas, tu traverses tous les conflits qui secouent aujourd’hui notre monde. Tout d’abord, comment est née l’idée de cette histoire ?

En fait, c’est venu par accident (rires). Je n’ai jamais pensé que j’allais un jour faire une histoire sur saint Nicolas. L’histoire va être longue. Tout cela ne serait pas arrivé si je n’avais pas rencontré Marcel Schmitz. Marcel est passionné d’architecture. Il a construit une maquette de ville gigantesque, en carton, en scotch et en broderie : FranDisco. Quand j’ai vu cette ville se construire, les histoires que Marcel racontait à propos des bâtiments, je lui ai proposé de faire une bande dessinée pour documenter la création de la cité. Assez vite, on s’est mis à voyager avec cette ville et à faire des résidences dans des lieux prestigieux. Un jour, Marcel m’a dit qu’il fallait faire venir saint Nicolas dans la bande dessinée que je réalisais. Moi, je dessinais la ville, les lieux dans lesquels on était accueillis, parfois Marcel… En fait, que des choses que je pouvais observer. Je lui ai dit que sans modèle je ne pouvais pas dessiner saint Nicolas ; il m’a donc dessiné une série de saint Nicolas pour que j’aie des modèles. J’ai dessiné un saint Nicolas vraiment bizarre, inspiré directement des dessins de Marcel. Saint Nicolas est alors arrivé dans FranDisco et en est devenu rapidement un personnage important. Un autre jour, on fut invités à faire une conférence sur notre projet dans un centre culturel. Je préparais mon texte et je me renseignais sur saint Nicolas. Je retombai sur cette légende qu’on raconte en Belgique : saint Nicolas parcourt la campagne. Il est fourbu, il a faim. Il s’arrête dans une auberge et commande le plat du jour. L’aubergiste lui amène une assiette. Horreur ! Dans son assiette, il reconnaît un morceau de corps d’enfant. Il pète un câble, frappe l’aubergiste et va dans les cuisines, où il découvre des morceaux d’enfants découpés dans des tonneaux de gros sel. Il sort les morceaux, réassemble les corps et les ramène à la vie. Il part ensuite dans la campagne, accompagné des enfants ressuscités. Bien plus tard, alors qu’un premier livre était déjà sorti, nous étions en résidence au Palais du Facteur Cheval, en France. À ce moment-là eut lieu en France le démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un lieu symbolique et porteur d’espoir, autant pour l’organisation de la lutte contre les projets toxiques des gouvernements que pour son laboratoire d’espoir et son modèle de vie. Le démantèlement de la ZAD s’est fait dans une extrême violence policière. Soudain, Marcel a eu une vision. Il m’a dit : « On va aller sur Planète 2, la planète des amoureux. Là, il y a des Indiens en bikini qui font des barbecues sur la plage. » Bonne idée, me dis-je ! J’ai très envie de raconter et dessiner cette planète. Je vois ça en aquarelle, avec des tons roses et bleu clair, liquides, éthérés… J’y voyais aussi une sorte de refuge et un nouveau modèle d’espoir. Sauf que je n’avais jamais fait d’aquarelle. Je commençais et c’était beaucoup plus compliqué que prévu. Je n’y arrivais pas. J’eus alors une idée : je vais faire une histoire courte pour apprendre l’aquarelle, je reviendrai à Planète 2 une fois que je maîtriserai mieux la technique. Et pourquoi ne pas faire une histoire de seize pages avec cette légende de saint Nicolas réactualisée ? Je commençais ça, je ramais sérieusement sur les deux ou trois premières pages, je devais les recommencer plusieurs fois. Après un temps assez long, je commençais à maîtriser la technique… sauf que je m’installais aussi dans le récit et que ce qui devait faire seize pages devint vite un livre. Et me voilà parti, comme en apnée, dans ce projet qui me tenait par l’énergie de la colère.

L’une des choses qui m’ont beaucoup frappé est la présence tangible de la pandémie. À l’exception de quelques récits produits pendant la période de la pandémie, la plupart de la narration contemporaine semble avoir refoulé, sans l’affronter, cet événement d’ampleur historique qui a changé nos vies pour toujours. Toi, au contraire, tu en fais un point central. Comment as-tu décidé d’introduire cet élément dans ton histoire ?

Il se fait que, quand je décidais d’apprendre l’aquarelle, arrivait le Covid. Il se fait aussi qu’en ce temps-là j’avais un enfant qui avait deux ans. Je vis arriver le Covid et le reste… À ce moment, je commençais à avoir des angoisses. Était-ce raisonnable d’avoir un enfant dans une époque aussi violente ? Je voyais le monde autour de moi qui se dégradait, le futur qui s’obscurcissait, les générations d’enfants sacrifiés en visioconférence et enfermés chez eux. C’est de là que je fis partir saint Nicolas sur la route. Depuis chez moi, coincé dans mon atelier, j’envoyais saint Nicolas arpenter l’anthropocène, et ce qu’il traversait devint un catalogue accéléré des dégradations et violences que font subir les puissants à la terre et à ses habitants.

Le cheminement de saint Nicolas tout au long du livre devient l’occasion de représenter différentes communautés de la société actuelle et leurs mouvements de protestation. Dans l’histoire, il y a d’un côté le conflit, justement, parfois rageur, et de l’autre un regard tourné avec espoir vers l’avenir et vers les jeunes. À une époque de conflits, y compris intergénérationnels, penses-tu que l’art puisse nourrir une tendance à redécouvrir la communauté et la participation à la vie publique, et crois-tu que les récits soient nécessaires pour donner de l’espace aux revendications, et même à la colère, de jeunes souvent peu écoutés ou rabaissés par la rhétorique et la simplification ?

Notre génération et les générations qui ont précédé ont merdé quelque part pour en arriver à léguer un monde sans futur aux enfants. Dans mon récit, saint Nicolas, qui est le patron et le protecteur des enfants, semble dans un premier temps traverser toutes ces catastrophes sans s’en préoccuper. Comme nous, quand on sait ce qui arrive dans le monde mais qu’on continue malgré tout à vivre plus ou moins normalement. À un moment, son franc finit par tomber et la colère le submerge ; c’est une colère à laquelle je veux que le lecteur adhère. Soudain, le vieux saint se décide à agir. Il va faire ce qu’il doit faire : se connecter aux enfants, les écouter, les aider, essayer de les sauver. Peut-être que c’est ce qu’il nous reste à faire : écouter les enfants, les jeunes, et puis leur donner au plus vite une place centrale dans le monde, car ce sont eux qui vont rester le plus longtemps ici.

Quelles techniques as-tu utilisées pour représenter efficacement cette colère sur le plan artistique ?

J’aimais utiliser une technique douce et agréable comme l’aquarelle pour montrer des images dures. Je trouvais que le contraste entre la violence de ce qui est représenté et la technique aquatique, éthérée, avec souvent des couleurs irradiées, amenait une belle distorsion dans la longue marche de saint Nicolas. Il y a quelque chose qui reste toujours beau dans le monde, malgré sa violence…

La figure de saint Nicolas est très intéressante : presque cybernétique, à mi-chemin entre l’être humain, la marionnette et la boîte à désirs, elle change aussi d’apparence et de sexualité au fil de l’histoire. Comment as-tu travaillé le personnage sur le plan visuel ?

Comme je l’ai déjà expliqué, à l’origine je suis parti d’un dessin de Marcel pour représenter saint Nicolas. Je voulais qu’il y ait un décalage. Que saint Nicolas ne soit pas un vieil homme blanc, ecclésiastique par-dessus le marché. On ne sait pas trop ce qu’il est, avec ces sortes de boîtes cubiques comme cage thoracique et bassin. Est-ce une marionnette, un automate, un insecte ? Je voulais qu’il ait un caractère irréaliste ; pour moi, il est une matérialisation de la figure imaginée par les enfants pour les sauver. Il est cette figure de légende au départ, mais dès que la colère s’empare de lui, il se transforme en fonction de ce dont les enfants ont besoin. C’est donc très naturellement qu’il va se transformer en figure maternelle.

Avais-tu décidé dès le départ de réaliser une œuvre presque entièrement dépourvue de mots et de bulles, ou la forme du récit a-t-elle évolué avec le temps ? Qu’est-ce que le choix d’une narration muette apporte à l’histoire ?

J’aime la bande dessinée muette car elle donne la pleine parole aux images. Mon livre précédent était complètement muet, car je trouve que le muet est une des plus belles formes pour la bande dessinée. Mais ici, c’est autre chose. Je parle du fait que les enfants ne sont ni entendus ni écoutés par les adultes. La première partie est muette pour cette raison ; quand saint Nicolas sort de sa réserve et décide de se mettre à l’écoute des enfants, leur parole se forme et des bulles apparaissent. C’est le geste salvateur de saint Nicolas qui fait apparaître la parole dans le livre.

Bien que la bande dessinée soit muette, on y voit apparaître de nombreux textes, sur des murs, des pancartes et d’autres supports, comme si la communauté, réduite au silence, parvenait malgré tout à faire passer des messages, et comme si l’espace qui l’entoure était une feuille sur laquelle écrire ses doléances et ses protestations. Comment as-tu travaillé cet élément ?

Les slogans, les tags sont une manière de contextualiser le récit ; ces quelques mots écrits sur les murs ou les pancartes disent de façon très condensée l’essentiel des luttes. On voit bien aujourd’hui toutes les perles d’écriture qui tiennent sur les pancartes des manifestants de la Gen Z. Une partie de ces phrases, les plus inventives, resteront dans le futur ; j’adore ça. À l’inverse, la publicité, comme pollution industrielle, montre bien quel monde horrible elle veut nous vendre. Faire se côtoyer ces différents niveaux de discours présents dans les rues révèle les tensions et les conflits qui impactent le monde.

Terminons par ta participation à A occhi aperti. Tu as animé un atelier avec les étudiants de l’Urca, et pendant le festival une exposition personnelle te sera consacrée. Que peux-tu nous dire de ces deux expériences et qu’attends-tu du festival ?

Je suis très content que ce livre soit traduit en italien. C’est sa première traduction et ça tombe au moment idéal. Je me réjouis tellement de l’énergie que met la jeunesse dans la révolte partout en Europe. Quand j’ai écrit ce livre, je n’osais pas espérer qu’un tel mouvement puisse exister, se propager aussi vite et aussi internationalement. Après une longue période de crise, voire de désespoir, il y a peut-être enfin quelque chose de positif qui se profile. Venir à Bologne me réjouit donc. Je suis très heureux de voir comment le public réagit pour le moment. Rencontrer des lecteurs à Lucca était super motivant. Exposer chez Squadro, galerie dont j’entends parler depuis si longtemps, m’enchante aussi. Et bien sûr, dessiner et échanger avec des étudiant.es est quelque chose qui me fait toujours avancer et mieux comprendre ce qu’est la bande dessinée.

Entretien réalisé par e-mail en novembre 2026

Merci à l’équipe d’Eris Edizioni (en particulier Francesca Ruggiero) et à l’équipe d’Hamelin et d’A Occhi Aperti

Thierry Van Hasselt

Thierry Van Hasselt (Ixelles, Belgique, 1969) est l’un des protagonistes les plus influents et les plus radicaux de la bande dessinée indépendante européenne. Auteur de bande dessinée, éditeur et artiste visuel, il a fait voler en éclats les frontières traditionnelles du neuvième art, en redéfinissant le rapport entre dessin, peinture et arts plastiques. En 2002, il fonde Frémok (FRMK), maison d’édition indépendante qui fait référence en Europe pour la bande dessinée de recherche. Son style viscéral et matiériste l’entraîne souvent au-delà des limites du livre. Il a collaboré avec le monde de la danse contemporaine, notamment avec la chorégraphe Karine Ponties (compagnie Dame de pic), en traduisant ses histoires en scénographies animées et en performances multimédias pour la scène. Il débute en 2000 avec le roman graphique Gloria Lopez. En 2016, il publie Vivre à FranDisco (réalisé avec l’artiste Marcel Schmitz), œuvre monumentale qui lui vaut le prestigieux prix Atomium en 2017. Avec La Véritable Histoire de saint Nicolas, il s’affirme comme une voix révolutionnaire, capable de transformer le dessin en un instrument de pure résistance civile. Il enseigne au master Bande dessinée de l’École supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles.

(extrait du site d’Eris Edizioni)