Pare che ci sia un sorta di legame tra personaggi bonelliani e cantautori italiani. Alcuni di questi ultimi prima di essere – o forse, proprio per il fatto di essere – artisti musicali, sono appassionati lettori dei fumetti della SBE.

I lettori più giovani forse non ricordano che nel 1996 Claudio Villa fece diventare Dylan Dog il protagonista de Le vie dei colori, canzone di Claudio Baglioni che guarda caso era un appassionato delle storie dell’indagatore dell’incubo .

Esiste dunque un precedente a Il richiamo della foresta, lo spillato gratuito che vede l’appassionato zagoriano Lorenzo Jovanotti vivere un’avventura insieme al suo idolo, lo Spirito con la scure. Moreno Burattini in 24 pagine sviluppa un soggetto di Michele Masiero dando vita a un’avventura leggera e brillante che, accompagnata dai testi di alcune delle più note canzoni dell’artista aretino, trasporta Jovanotti a Darkwood per fargli incontrare i suoi idoli Zagor e Cico.

Un divertissement senza pretese, un omaggio a un lettore famoso da parte di un altrettanto famoso personaggio a fumetti ma anche l’ennesima trovata di marketing di Simone Airoldi che sicuramente ha aperto una nuova strada dal suo arrivo in casa editrice. Walter Venturi è stato così chiamato nel giro di un mese o poco più a creare tavole con protagonisti Jova e Zagor, con la resa grafica del primo che si fa più convincente con il passare delle pagine.

Da segnalare la bella copertina di Alessandro Piccinelli e un’immagine di Gallieno Ferri con Zagor insieme a Mister No, altro eroe a fumetti di Lorenzo Cherubini.

Abbiamo parlato di:

Zagor/Jovanotti – Il richiamo della foresta

Michele Masiero, Moreno Burattini, Walter Venturi

SBE, marzo 2018

32 pagine, spillato, bianco e nero

Albo allegato a Zenith Gigante #683