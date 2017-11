The wicked+The divine 3 – suicidio commerciale

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di The Wicked + The Divine 3, il terzo volume della serie di Kieron Gillen e Jamie McKelvie in libreria dal 19 ottobre 2017.

I due creatori, impensieriti dall’accoglienza del pubblico, hanno intitolato questo arco narrativo Suicidio Commerciale, sfatandone così la maledizione: è uno dei capitoli più amati della saga finora. Questo terzo atto della serie di Gillen e McKelvie è quasi interamente composto da capitoli disegnati da ospiti eccezionali: Brandon Graham, Kate Brown, Tula Lotay, Stephanie Hans e Leila Del Luca.

Kieron Gillen sarà ospite allo stand BAO Publishing alla prossima Lucca Comics & Games 2017.

Kieron Gillen è un giornalista e sceneggiatore britannico. Nato nel 1975, è il creatore di numerose serie di successo; è principalmente noto come autore di Phonogram e The Wicked + The Divine, entrambe pubblicate per Image Comics, e per il lavoro su diverse testate Marvel, tra cui gli X-Men. Collabora con Jamie Mckelvie fin dal 2003, quando scrive strisce comiche per il Playstation Magazine UK. Nel 2006 pubblica il primo volume di Phonogram, edita da Image: la serie, pubblicata in Italia da BD, proseguirà per tre stagioni e avrà un seguito nel 2008. Nello stesso 2008 inizia una proficua collaborazione con la Marvel. Dal 2014, nuovamente insieme al collega Jamie Mckelvie, dà inizio alla serie The Wicked + the Divine. La serie, pubblicata in Italia da BAO Publishing, ha vinto il British Comic Award nel 2014 come “Best Comic” ed è stata nominata tre volte per l’Eisner Award nel 2015.

Jamie Mckelvie è un disegnatore britannico. Fa il suo esordio nel 2003, disegnando strisce comiche per Playstation Magazine UK su testi di Gillen, con cui inizia un’intensa collaborazione. Mckelvie è conosciuto per le numerose serie disegnate per Marvel: collabora con Matt Fraction per I Difensori e insieme a Gillen rilancia Young Avengers. Dal 2014 è al lavoro sulla serie, tuttora in corso, The Wicked + the Divine, sempre in coppia con lo sceneggiatore Kieron Gillen.