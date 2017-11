Wallace House, il primo crowdfunding di Green Moon Artists

La Green Moon Artists è una giovane realtà editoriale nata dalla volontà di creare e diffondere fumetti, graphic novel e piccoli racconti con lo scopo di promuovere e lanciare giovani talenti emergenti nel panorama nazionale.

Per far conoscere e divulgare le sue produzioni, la Green Moon Artists utilizza il metodo Crowdfunding, così facendo può avvalersi delle piattaforme più rinomate del panorama mondiale, garantendo credibilità, trasparenza finanziaria ed esclusività delle opere.

La prima opera della neonata casa editrice è Wallace House, una storia in tre volumi in cui si intrecciano tanti elementi della tradizione classica a base di super eroi e di cultura nerd. Una storia originale creata con disegni il cui stile è volutamente caratterizzato dall’incrocio dei tratti delle matite di David Petrangeli e Gabriele Scarafia che si alternano nella trama per conferire all’opera uno spirito divertente, riflessivo e decisamente sopra le righe.

La sceneggiatura è di Davide Mirabello così come il soggetto, nato dalla collaborazione con Gaspare Belmonte, Antonio Galluccio ed Antonio Migliuri.

Wallace House sarà disponibile in Italiano grazie al lettering di Pietro Rotelli ed in Inglese tramite la collaborazione con il noto letterista Mike Montalvo. Inoltre, potrà essere acquistata con una Variant Cover acquerellata dell’illustratore Piero Nudo.

La campagna crowdfunding è stata lanciata il 26 di ottobre sulla nota piattaforma kickstarter.com

