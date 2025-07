Vecchio Logan #2-3 (Bendis, Sorrentino, Ewing, Davis)

Il vecchio Wolverine è un vagabondo ormai senza patria, alla scoperta di barriere invalicabili e nemici appartenenti a continuum spazio-temporali diversi dal suo. In questi due albi, dopo un inizio con poco mordente, la storia imbastita da Brian M. Bendis ingrana e assume un senso preciso, ovvero quello dell’esplorazione del quadro generale mediante il viaggio dell’artigliato canadese tra i diversi domini del mosaico di Battleworld.

Ancora una volta però l’aspetto davvero convincente è costituito dalla componente grafica. Andrea Sorrentino prosegue e approfondisce il suo lavoro dall’indubbio fascino visivo con tavole dalla composizione in continua mutazione in cui risulta determinante l’apporto ai colori di Marcelo Maiolo, con improvvise sferzate da colori tetri alla messa in risalto in bianco di alcuni elementi.

Nel terzo numero esordisce poi Capitan Bretagna e i Potenti Difensori, breve miniserie che si inserisce nel solco dei classici What if…? Marvel, in cui le origini dei nostri eroi non sono avvenute esattamente nel modo in cui le ricordiamo. Come in altre serie ambientate a Battleworld, viene qui ripreso il tema della messa in discussione dell’autorità del dio Destino, fautore di verità insindacabili e leggi ingiuste. Ai disegni il veterano Alan Davis torna su personaggi affini a quelli di Excalibur , con la solita eleganza e classicità. Lo accompagna Al Ewing, sceneggiatore di una storia dalla rapida evoluzione che forse avrebbe meritato uno sviluppo più ampio.

Abbiamo parlato di:

Wolverine presenta: Vecchio Logan #2-3 (Wolverine #324-325)

Brian M. Bendis, Andrea Sorrentino, Al Ewing, Alan Davis

Traduzione di Fabio Gamberini

Panini Comics, marzo-aprile 2016

48 pagine, spillato, colori – 2,90 € cadauno

ISBN: 977112422790160324-977112422790160325