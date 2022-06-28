Uno sguardo su 11 fumetti annunciati a giugno 2022

Ogni mese arrivano in fumetteria le riviste che raccolgono gli annunci relativi alle uscite future. Di solito le case editrici pubblicano sui mensili d’informazione queste notizie con almeno due mesi di anticipo.

Senza la pretesa di esaurire l’argomento e, per comprensibili ragioni, impossibilitati a coprire tutti i fumetti che verranno presentati sul mercato, abbiamo deciso di segnalare undici opere che riteniamo particolarmente interessanti – che siano italiane, statunitensi, europee, orientali; che si tratti di inediti o di ristampe.



Procediamo seguendo l’ordine con cui i fumetti sono presentati su uno di questi cataloghi, perciò non li organizziamo secondo un nostro grado di preferenza.



1 – GLI ESPLORATORI DELL’IGNOTO

Apriamo la nostra rassegna con un volume disegnato da Tim Sale, prematuramente scomparso il 16 giugno. Panini Comics propone la prima collaborazione del compianto artista con il sodale Jeph Loeb: prima di Batman: cavaliere maledetto c’è stato Gli esploratori dell’ignoto, la storia dei più grandi avventurieri del mondo, dimenticati da tutti.

Da agosto, Panini Comics – 28,00 €



2 – DC ABSOLUTE: PROMETHEA VOL. 1

Proseguiamo con un’altra ristampa e, in questo caso, abbiamo un classico dei comics, ossia Promethea di Alan Moore e J. H. Williams III. In un’edizione di lusso, con tanti extra, leggiamo il balzo di Sophie Bangs da normale studentessa di New York a divinità minacciata da un antico nemico.

Da dicembre, Panini Comics – 55,00 €, con slipcase

Il nostro approfondimento



3 – DONALD’S HAPPIEST ADVENTURES

Il primo inedito proposto in questo nostro E11 si inserisce nella collana Disney collection e offre la ricerca della felicità che Paperino (o Donald) compie guidato da Lewis Trondheim e Nicolas Keramidas. Dopo il successo di Mickey’s Craziest Adventures, i due fumettisti tornano a giocare con le gag e le citazioni per solleticare gli appassionati.

Da agosto, Panini Comics – 14,90 €



4 – AMAZING SPIDER-MAN 1

Un nuovo inizio, l’ennesimo, per l’Uomo Ragno, che registra anche il ritorno alle matite di John Romita Jr., superstar che ha legato indissolubilmente il proprio nome all’amichevole arrampicamuri di quartiere. Zeb Wells mette subito in difficoltà Peter Parker facendogli affrontare Lapide, la Torcia Umana, MJ e Zia May.

Dal 25 agosto, Panini Comics – 5,00 €, disponibile con copertina variant – 7,00 €

La nostra recensione



5 – GUYABANO HOLIDAY

Dagli Stati Uniti al Giappone, entriamo in casa Star Comics per segnalare un nuovo volume, il quinto, del misterioso panpanya. Nel brossurato sono raccolte alcune storie brevi e, soprattutto, quelle collegate tra loro e dedicate al guyabano, un frutto della famiglia delle Annonacee originario del Nord e Sud America, che in Giappone viene importato ma tenuto nascosto ai più.

Dal 10 agosto, Star Comics – 9,90 €

Per conoscere panpanya, le nostre recensioni di Pillowfish e di An invitation from a crab



6 – NICK RAIDER LE NUOVE INDAGINI 10 (DI 10)

Ed eccoci in Italia, con Sergio Bonelli Editore: è la volta di Nick Raider e, per la precisione, del volume che conclude questo interessante revival della serie. Le nuove indagini giungono al termine con un epilogo, firmato da Giovanni Eccher e Rosario Raho, in cui tutti i misteri verranno a galla, mostrando che la realtà è molto diversa da come appare in superficie.

Da agosto, Sergio Bonelli Editore – 4,40 €

La nostra recensione



7 – SAGA 10

Diamo una bella notizia agli appassionati di Saga: la pubblicazione del pluripremiato fumetto di Brian K. Vaughan e Fiona Staples ricomincia anche in Italia grazie a Bao Publishing. Gli autori hanno annunciato una programmazione della serie a cadenza regolare per altri nove volumi, perciò pare proprio che la lunga pausa sia stata lasciata definitivamente alle spalle.

Bao Publishing – 15,00 €

La nostra recensione



8 – JONNA E I MOSTRI IMPOSSIBILI VOL. 2

Direttamente dalla collana young adult di saldaPress, Yaù!, ecco la seconda parte del viaggio di Rainbow e Jonna tra mostri giganti ed emozionanti avventure. Chris e Laura Samnee presentano una favola per tutte le età in cui due sorelle scoprono che la vita in una grande città può creare un po’ di confusione.

saldaPress – 16,00 €

La nostra recensione



9 – DOCTOR WHO: DECIMO DOTTORE – L’ARENA DELLA PAURA

Tornano le avventure del Decimo Dottore nella collana Doctor Who di Editoriale Cosmo. Tanti fumettisti insieme raccontano un sanguinario tutti contro tutti nell’Arena della Paura, uno scontro con la Strega del Pozzo e un viaggio in Regno Unito che avrà risvolti letali.

Editoriale Cosmo – 14,90 €

La nostra recensione



10 – SAMUEL STERN – VALERY

Bugs Comics porta in libreria, in un cartonato a colori, una delle storie più apprezzate tra quelle dedicate a Samuel Stern. In Valery, che fu la sesta uscita in edicola, Luca Blengino e Riccardo Randazzo parlano di amore e morte, della nascita dei demoni e delle conseguenze di un esorcismo, tenendo sempre alta la tensione.

Bugs Comics – 22,90 €

La nostra recensione



11 – LA DONNA DELLE NEVI

Concludiamo la nostra rassegna tornando in Giappone, per segnalare La donna delle nevi di Hideshi Hino. Il manga horror proposto da In your face raccoglie sei storie popolate di yokai, fantasmi e demoni, per un viaggio nel tempo misterioso e lontano del regno degli spettri giapponesi.

In your face – 18,00 €