Undead Unluck #2: il cast del manga si allarga

Nella recensione del primo volume di Undead Unluck si scriveva che il racconto aveva il difetto di avvitarsi su se stesso. La stessa criticità si ravvisa nel secondo tankobon e, nell’analisi, diventa più semplice passare dal generale al particolare: il mangaka Yoshifumi Tozuka ha un modo piuttosto arzigogolato di spiegare le cose, soprattutto quando deve gettare le basi per le azioni future dei personaggi. Infatti, tende ad anticipare a parole e con eccessiva complessità ciò che poi mostra; così facendo, non solo rallenta la narrazione ma sovraccarica ogni numero.

Confermato un punto debole, si registra anche un importante miglioramento: il cast del manga si arricchisce di nuove personalità pittoresche e interessanti come il negator Shen , che deve parte della propria caratterizzazione a quella del celebre Son Goku di Viaggio in Occidente, e il villain dell’episodio, che ricorda i nemici de L’attacco dei Giganti. Per quanto riguarda i protagonisti Andy e Fuko, il loro valore continua a essere sensibilmente sbilanciato: l’immortale è il mattatore della serie e sfoggia una trasformazione dal fortunato impatto estetico, mentre la diciottenne risulta ancora una volta poco più di una zavorra o di un mero trucchetto diegetico.

Anche il tratto massiccio di Tozuka rischia di penalizzarla, poiché il segno dell’autore sembra molto più adatto ai character dalle fattezze poco ordinarie che a quelli dalle fisionomie standard. Similmente, se le tavole più pulite non catturano l’occhio, altrettanto non si può dire per quelle “macchiate” dal nero: l’uso abbondante della china dà risalto alle forme degli straordinari individui coinvolti nell’azione, accentuandone gli aspetti oscuri.



Abbiamo parlato di:

