Un’arte non soltanto sequenziale: proposta per una nuova definizione di “fumetto”

Lo scorso ottobre ho tenuto delle lezioni dedicate al linguaggio del fumetto nell’ambito di un corso della Scuola Internazionale di Comics di Roma. Le lezioni si basavano su una serie di diapositive, riproducenti un testo esplicativo o un’immagine, preparate in precedenza da un mio collega, Francesco Moriconi. Alcune di queste diapositive riportavano definizioni del linguaggio fumettistico formulate da noti studiosi.

Sono definizioni di cui ero già al corrente, ma il rileggerle una di seguito all’altra mi ha spinto a soffermarmi, come prima non mi era mai accaduto, sul fatto che nessuna definizione di fumetto da me conosciuta appaia esaustiva e convincente (opinione condivisa, tra gli altri, da Andrea Tosti: «È necessario annotare», si legge nel suo fondamentale e vastissimo saggio “Graphic Novel. Storia e teoria del romanzo a fumetti e del rapporto fra parola e immagine”, edito nel 2016 da Tunué, «che, a oggi, una definizione univoca di fumetto ancora non esiste e che probabilmente non si arriverà mai ad averne una che non solo possa mettere d’accordo storici e critici attivi in questo campo ma che riesca a coniugare tutte le anime di questo mezzo narrativo»).

Illustrazione di Hugo Pratt con Corto Maltese. In questo caso non si deve parlare di fumetto, anche se il personaggio raffigurato è il protagonista di storie a fumetti. Si potrebbe parlare di fumetto se l’illustrazione fosse affiancata, con una finalità narrativa, da altre illustrazioni.

Prendiamo ad esempio la seguente, celebre definizione di Will Eisner: «forma artistica e letteraria che si basa sul “mettere insieme” disegni (o immagini) e parole per narrare una storia o rendere in forma drammatica un concetto». Non ci vuole molto a rendersi conto che si tratta di una definizione estremamente parziale. Sorvolando sull’uso non del tutto appropriato degli aggettivi “artistico” e “letterario”, è nozione di chiunque abbia una qualche familiarità con i fumetti che la compresenza di testo e immagini non è una condizione necessaria affinché di fumetto si possa parlare. Un fumetto può infatti tranquillamente consistere in una sequenza di immagini non associate a un testo.

Scott McCloud parla invece di «immagini e altre figure giustapposte in una deliberata sequenza, con lo scopo di comunicare informazioni e/o produrre una reazione estetica nel lettore». Anche questa definizione è lacunosa, in primis perché esclude delle creazioni di fronte alle quali ci si ritiene tutti, e giustamente, al cospetto di un fumetto. Sto parlando di tavole o vignette autoconclusive, composte da un’unica immagine, che propongano assieme all’immagine un testo che si riferisce a un personaggio – o comunque a un’entità – parlante.

La sequenza di immagini racchiuse in vignette rende questa tavola un fumetto a tutti gli effetti, pur in assenza sia di testi sia di balloon.

C’è poi la definizione “in negativo”, e dichiaratamente fallimentare, data nel 1972 da Pierre Couperie, il quale ha scritto che il fumetto «dovrebbe essere un racconto (ma non è per forza un racconto) costituito da immagini create dalla mano di uno o più artisti (si tratta di eliminare cinema e fotoromanzo), immagini fisse (a differenza dal disegno animato), multiple (contrariamente al disegno animato) e giustapposte (diversamente dall’illustrazione e dal romanzo illustrato). Tuttavia questa definizione vale anche per la colonna Traiana e gli arazzi di Bayeux».

Oltre a disinteressarsi, come quella di McCloud, dell’aspetto testuale, pure la definizione di Couperie trascura che un fumetto può prescindere dalla sequenzialità, in quanto una tavola contenente una sola immagine accompagnata da un balloon (o anche da un testo non racchiuso in un balloon ma che sia riconducibile a un personaggio parlante) è, a tutti gli effetti, un fumetto.

Ricapitolando, esistono fumetti senza testo e fumetti composti da un’unica immagine. Ebbene, ciò che mi sembra si possa affermare con sicurezza è che, assodato e messo da parte il caso canonico di immagini in sequenza (contenute o no all’interno di vignette) accompagnate da testi (contenuti o no all’interno di balloon), si ha fumetto nelle seguenti due circostanze: se, in assenza di testo, vi è sequenzialità delle immagini; e se, in assenza di sequenzialità delle immagini, vi è del testo.

Per dire meglio: laddove manchi il testo, si rende necessaria la sequenzialità delle immagini (le storie cosiddette “mute”); laddove manchi la sequenzialità, ovvero si sia dinnanzi a un’unica immagine, si rende necessaria la presenza di un testo. Altrimenti si è tenuti a parlare di disegno o di illustrazione.

Nonostante manchino i balloon, la presenza di personaggi parlanti situa la vignetta di Altan nell’ambito del fumetto. In questa vignetta la presenza di un personaggio parlante attesta il ricorso dell’autore, Emilio Giannelli, al linguaggio fumettistico. Ricorso sancito anche dalla presenza di un balloon. La compresenza di un’immagine e di una scritta, non riferendosi quest’ultima a un’entità parlante, colloca la vignetta di Giannelli al di fuori del linguaggio fumettistico.

Attenzione, però: come già sottolineato, nell’immagine fissa il testo, che sia o no ospitato all’interno di un balloon o di una gabbia quadrangolare, deve riferirsi a un’entità “parlante” (essere vivente o cosa), altrimenti quel che si ha di fronte è un disegno (o un’illustrazione) accompagnato da una didascalia.

Una vignetta satirica, per essere reputata un fumetto, deve quindi presentare un personaggio parlante, e da ciò discende che una vignetta satirica può essere realizzata sia come fumetto sia no. Si potrebbe inoltre obiettare che pure una sequenza di vignette vuote è reputabile fumetto, e dovrei convenirne. Ma, ragionandoci su, non si può non riconoscere che una sequenza di vignette vuote altro non è se non, a sua volta, una sequenza di immagini.

La presenza di balloon autorizza a definire questa tavola un fumetto, essendo il balloon elemento non solo qualificante, ma esclusivo del linguaggio fumettistico. La presenza di onomatopee (le quali sono, in ultima analisi, immagini) e di didascalie contenute in balloon quadrangolari compensa in questa tavola di Matt Madden la mancanza di figure. Ma saremmo stati in presenza di un fumetto anche se le otto vignette fossero state tutte quante interamente nere.

Ribadisco dunque che una definizione soddisfacente di fumetto deve, a mio avviso, tenere conto del fatto che un fumetto può contemplare sia l’elemento della sequenzialità sia no. Un fumetto, cioè, può essere due cose distinte: una sequenza di immagini, accompagnate o no da un testo, ma anche un’unica immagine accompagnata necessariamente da un testo (però, come già detto, non descrittivo). Mi pare che finora tale decisivo aspetto sia stato trascurato e pertanto, alla luce delle brevi riflessioni fin qui svolte, propongo una nuova definizione del linguaggio fumettistico che, a differenza di quelle coniate fino a oggi, include, o almeno così mi sembra, la totalità delle forme che un fumetto può assumere.

Sequenza, finalizzata a una narrazione o a una comunicazione, di immagini disegnate giustapposte, figurative o astratte, accompagnate o meno dall’elemento grafico della nuvoletta (contenente un testo); oppure singola immagine disegnata, necessariamente accompagnata da un testo (racchiuso o no all’interno di una nuvoletta), che si riferisca a un’entità parlante.

Ovviamente il dibattito è aperto e ben vengano eventuali contributi.