Ultima “Parata alla Fortezza” con Sfar, Trondheim e Larcenet

Con il sesto volume termina la pubblicazione integrale (a oggi) de La Fortezza, serie fantasy-epica-comica ideata da due dei più folli e talentuosi autori d’oltralpe, Joann Sfar (Il gatto del rabbino, Sardina dello spazio) e Lewis Trondheim (Piccolo Babbo Natale, Slalom).

L’operazione compiuta da Bao Publishing, che non ha corrispettivo nemmeno in Francia, è lodevole e all’inizio poteva sembrare di difficile realizzazione, visto che in Italia le opere dei due autori hanno avuto fortune alterne e che il progetto stesso di questa serie è quantomeno bizzarro. Come già abbiamo avuto modo di spiegare , La Fortezza nasce nelle intenzioni degli autori come un racconto sviluppato su tre diversi piani temporali e oltre 300 volumi nei quali scoprire le origini, il periodo d’oro e la caduta della fortezza stessa, un enorme castello pieno di mostri e trappole che attira avventurieri in cerca di gloria da tutto il mondo, nel quale i protagonisti e coloro per cui alla fine il lettore è portato a tifare sono proprio i mostri.

Parata alla fortezza raccoglie una serie di racconti collocati tra i primi due episodi della serie Zenit, ambientati quindi durante l’apogeo della Fortezza, che vanno ad arricchire il quadro di insieme al di là della trama sviluppata nel primo volume e fanno conoscere i continui e bizzarri avvenimenti che ne caratterizzano la quotidianità.

L’ironia, l’inventiva e il sano divertimento che emergono dalle pagine sono travolgenti, i personaggi ricchi di sfumature anche nei loro ruoli apparentemente fissi e stereotipati e l’avventura si dipana in maniera frenetica e spesso spiazzante. D’altra parte stiamo parlando di mostri e creature bizzarre, per le quali la logica umana non sempre è applicabile.

Questo volume gode dei disegni di un altro autore di grande levatura, Manu Larcenet (Blast, Lo scontro quotidiano, Il rapporto di Brodeck), che lascia libero sfogo al suo lato più grottesco e caricaturale per valorizzare l’espressività estrema dei personaggi e la varietà di creature e razze stravaganti. Tutto questo sempre con un grande controllo della linea, del segno, con figure e ambienti che risultano sempre chiare, pulite, precise. Le vignette variano continuamente dimensione così da aiutare a sottolineare sia la grandiosità delle stanze più imponenti, sia gli spazi più angusti e claustrofobici della Fortezza, sia le variegate escursioni all’esterno.

Da menzionare anche il lavoro del colorista Walter che, su una palette di colori per lo più piatti, inserisce ombre e sfumature significative e di atmosfera che completano a dovere il lavoro del disegnatore.

Che la serie prosegua o meno, che termini o meno, risulta comunque una delle più intelligenti e divertenti saghe epic-fantasy del fumetto.

Abbiamo parlato di:

La Fortezza vol. 6 – Parata alla fortezza

Joann Sfar, Lewis Trondheim, Manu Larcenet

Traduzione di Francesco Savino

Bao Publishing, 2023

168 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9788832737684