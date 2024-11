Tutte le nomination al Premio Attilio Micheluzzi 2016

Sono state rivelate tutte le nomination delle opere in lizza per il prestigioso Premio Attilio Micheluzzi 2016, che sarà consegnato, come di consueto, durante la manifestazione del Napoli Comicon.

La Giuria 2016 è composta da Mauro Marcheselli (Presidente di Giuria), Francesca Fornario, Gabrile Mainetti, Silvano Mezzavilla e Valeria Parrella.

La selezione dei titoli nominati per ogni categoria è stata affidata a un Comitato di Selezione esterno al festival composto da giornalisti, professionisti e critici di varie città d’Italia, in particolare: Loris Cantarelli (Direttore di Fumo di China), Laura Pasotti (Garage Ermetico), Raffaele De Fazio (esperto e critico), Susanna Scrivo (traduttrice e esperta di manga), Stefano Perullo (giornalista e libraio), Andrea Antonazzo (critico e redattore del portale Fumettologica.it) e Gianfranco Giardina (fondatore e responsabile della Scuola Redhouse).

La scelta dei cinque candidati per la categoria Miglior Webcomic è invece stata affidata a noi de Lo Spazio Bianco.

I vincitori di ogni categoria verranno proclamati sabato 24 aprile presso il Teatro Mediterraneo di Napoli Comicon 2016 alle ore 19:30.

Miglior Fumetto

Miglior Serie dal Tratto Realistico

Dragonero – Stefano Vietti e Luca Enoch/AA.VV. – Sergio Bonelli Editore Coney Island – Gianfranco Manfredi, Giuseppe Barbati, Bruno Ramella – Sergio Bonelli Editore Lilith – Luca Enoch – Sergio Bonelli Editore Real Life – Alessandro Ferrari, Paola Barbato, Micol Beltramini, Barbara Baraldi – Panini Comics Tex nn.651-662 – AA.VV. – Sergio Bonelli Editore

Miglior Serie dal Tratto Non Realistico

Rat-Man – Leo Ortolani – Panini Comics Le avventure di Fantomius – Marco Gervasio – Panini Comics (su Topolino nn.3107-3108) Topolino e l’impero Sottozero – Casty – Panini Comics (su Topolino nn.3092-3093) Pippo Reporter – Teresa Radice, Stefano Turconi – Panini Comics (su Topolino 3089, 3112, 3126) Fumettisti ragguardevoli – Tuono Pettinato – Baldini & Castoldi (su Linus)

Miglior Disegnatore

Miglior Sceneggiatore

Miglior Fumetto Estero

Miglior Serie Straniera

Miglior Webcomics (a cura de Lo Spazio Bianco)

From Here to Eternity – Francesco Guarnaccia Ross – Claudia “Nuke” Razzoli Rusty Dogs – Emiliano Longobardi, AAVV To Be Continued – Lorenzo Ghetti Vivi e Vegeta – Francesco Savino e Stefano Simeone

Miglior Edizione di un Classico

Il Mago di Oz – Anna Brandoli, Renato Queirolo – ComicOut Hitler – Shigeru Mizuki – Rizzoli Lizzard Maison Ikkoku Perfect Edition nn.1-9 – Rumiko Takahashi – Star Comics The ‘Nam vol. 1 – Lettere dal fronte – Doug Murray, Michael Golden – Panini Comics Zenith: Fase Uno – Grant Morrison, Steve Yeowell – Panini Comics Dr. Slump Perfect Edition vol.1 – Akira Toriyama – Edizioni Star Comics

Miglior Storia Breve