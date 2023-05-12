Torna Ramba la mercenaria con un volume inedito: aperti i preordini

Dopo qualche anno, a grande richiesta, torna finalmente un nuovo volume a fumetti che racconti le erotiche e sanguinose avventure di Malù, in arte, Ramba la mercenaria. Ramba è un fumetto nato negli anni ’90 ed è subito diventato un personaggio cult del mondo del fumetto hard italiano e internazionale. Creato da Marco Delizia e disegnato da autori di grandi capacità artistiche, oggi noti disegnatori di fumetti come: Laurenti, Rossi, Valdambrini, Janni e recentemente anche Nik Guerra si è cimentato sulle sue storie.

E’ un nuovo inizio e se ci sarà interesse ci saranno altre storie realizzate da autori conclamati del mondo del fumetto italiano. Forse addirittura a formato delle tavole originali.

La nuova avventura, titolo provvisorio “E’ ORA DI UCCIDERE”, è attualizzata ai giorni nostri, ci mostrerà cosa è successo nel frattempo a Ramba, dove vive, come sbarca il lunario e soprattutto cosa sarà stato cosi potente da convincerla a tornare a combattere come tradizione vuole tra azione e tanto sesso. La storia è stata scritta come sempre dal misterioso Marco Delizia, nome d’arte di Marco Bianchini per l’occasione, e disegnata dal talentuoso Andrea Bulgarelli, che sta realizzando delle tavole molto curate e molto sexy. L’oramai navigato disegnatore Bianchini sta dando il suo contributo, come nei volumi precedenti, seguendo il progredire della parte grafica, in modo che Andrea dia il suo meglio e come dice Marco è molto facile ottenerlo.

Il volume sarà pronto entro la fine dell’anno 2023, sarà di circa 50 pagine, di grande formato, in Bianco e nero, copertina a colori ed uscirà in due edizioni diverse

REGULAR, brossurato, cm 23×30, 60 pagine (46 di fumetto oltre ad extra ed immagini inedite), prezzo 35 euro, tiratura 250 copie;



VARIANT, stesse caratteristiche, ma con in più una sovracoperta “white” dove verrà fatto uno sketch originale. Prezzo 59 euro, tiratura solo 50 esemplari. Alla fine di aprile sono ancora disponibili 20 copie solamente.



Entrambe le edizioni, saranno limitate, ma per chi prenota la VARIANT in preorder prima della stampa del volume , IN OMAGGIO avrà uno sketch sulla white cover.



Per il preacquisto scrivete qui: info@antaninet.it

Si può seguire il procedere della produzione delle tavole del nuovo volume sulla pagina Facebook di Ramba: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071165066095

GLI AUTORI

Marco Delizia: La sua carriera come disegnatore di fumetti comincia negli anni ’80, illustrando storie erotiche a fumetti, una gavetta necessaria in quegli anni. Collabora con Edifumetto, Ediperiodici etc.. Curiosamente anche la sua carriera come sceneggiatore comincia sceneggiando storie ispirate ad attrici hard del mondo dello spettacolo erotico degli anni ’90, le bellissime Ramba, Moana e Cicciolina, all’epoca vere e proprie star del mondo hard. Le storie di Ramba son scritte con quell’animo goliardico, irriverente come se fossero create in una serata con amici, dove si fa a gara a chi le spara piu grosse. Non con uno spirito morboso ma con il divertimento, anche trash, di essere eccessivi e spregiudicati.

Andrea Bulgarelli: classe 1973, ha imparato da autodidatta a dipingere e disegnare fumetti. Nel 1996 disegna per la collana “IronHeart” dell’editore Il Marchio Giallo. In collaborazione con Enrico Teodorani lavora su “Djustine”, “Calavera” e altri racconti horror,erotici e fantasy. Per EF edizioni, nel 2006, ha creato “Xandra la Guerriera” e nel 2017 ha disegnato il volume “il ritorno di Djustine”. Nel 2018 crea “Yra la Vampira” per il progetto Vintagerotica, seguito nel 2019 da “Suspiria” per Annexia, entrambi su testi di Luca Laca Montagliani. Nel 2020 collabora con l’editore inglese Rebellion e realizza alcune copertine e fumetti. Attualmente in collaborazione con Marco Bianchini, sta disegnando la nuova avventura di “Ramba” su testi di Marco Delizia.