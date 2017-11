Torna “Engaso 0.220”, serie fantascientifica di Enzo Troiano

Comunicato stampa

Direttamente dalla parte equatoriale del “pianeta rosso”, colonizzato dagli esseri umani oramai da circa 400 anni, megalopoli si erigono come alveari invasi dalla putrida umanità che, come un tumore, infesta anche pianeti lontani.

È questo il contesto in cui si collocano le avventure e le storie dei protagonisti di Engaso 0.220, un fumetto di fantascienza che raccolse intorno a se un manipolo di disegnatori e sceneggiatori prevalentemente napoletani (Enzo Troiano, Raul e Gianluca Cestaro, Antonio Marinetti, Giuseppe Ricciardi e tanti altri).

Originariamente pubblicato da MicroArt ed in seguito riedito da Cagliostro E-Press, nel 2018 Engaso 0.220 torna per la casa editrice Weird Book in sinergia con Leviathan Labs in una versione completa a colori con nuovissime copertine ad opera dello stesso Troiano.

Engaso 0.220 sarà curata da Enzo Troiano, Luigi Boccia e Massimo Rosi, mentre al coordinamento colori ci sarà Serafina Anelli.

Per ulteriori informazioni: www.weirdbook.it