The Wolf won’t sleep di Gonbe Shinkawa: un approccio formale

Per essere il primo volume di una miniserie di sole tre uscite, The Wolf won’t sleep di Gonbe Shinkawa è un manga atipico che sviluppa la storia originale di Shien Bis. Dopo l’incipit in medias res, che può legittimamente far presagire uno svolgimento arrembante, se ci si lascia guidare dalla suggestione derivante dalla combinazione tra copertina e titolo che richiamano Berserk del compianto Kentaro Miura, la trama rallenta e si assesta su una linearità inconsueta per una pubblicazione così breve.

Il mondo in cui è ambientata la vicenda sembra abbastanza vasto e prende forma pagina dopo pagina principalmente attraverso i pensieri del protagonista: una scelta un po’ particolare, dato che la voce risuona a tratti didascalica e poco fluida, ma forse dovuta allo spazio a disposizione limitato e atta ricreare l’atmosfera tipica dei giochi di ruolo. L’autore sembra quasi voler fornire un saggio di narratologia, sfruttando le tecniche del manuale: dopo l’avvio a cui si è accennato, riannoda i fili del racconto, opera un’ellissi diegetica, allarga il cast dei personaggi, crea dei legami tra essi e complica la situazione. Ogni elemento è al proprio posto, però manca un guizzo che movimenti lo scenario e attivi la partecipazione emotiva del lettore.

Qualche lampo in più arriva dai disegni a partire dallo storyboard di Asahiro Kakashi, composti sì, ma anche affilati e non privi di una spettacolarità che aiuta a far capire che i fatti avvengono in un contesto diverso rispetto alla nostra quotidianità. Le creature che l’avventuriero Lacan deve affrontare, alle quali ha lavorato il character designer Kiichi Taga, sono imponenti e sfoggiano forme ibride che costituiscono un deciso contraltare rispetto all’aspetto semplice e standard ma comunque efficace dell’eroe (indossa un mantello nero e porta il ciuffo in avanti, un po’ come il Sasuke Uchiha di Naruto e Boruto).



Abbiamo parlato di:

The Wolf won’t sleep #1

Shien Bis, Gonbe Shinkawa

Traduzione di Davide Sarti

Panini Comics, novembre 2021

176 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,00 €

ISBN: 9788828763949