The Cannibal Family #10 – Riae (Fantelli, Piccioni, AA.VV)

Decimo numero per la testata a fumetti ammiraglia della Edizioni Inkiostro contraddistinto dalla presenza di Riae, la Suicide Girl italiana più famosa. L’albo è suddiviso in quattro episodi sceneggiati da Stefano Fantelli e Rossano Piccioni, le menti della Edizioni Inkiostro, mentre ai disegni troviamo Paolo Antiga, Claudio Montalbano e ancora Rossano Piccioni.

Interessanti e ben scritti gli episodi iniziali che, attraverso continui salti temporali tra passato e presente, portano verso nuovi sviluppi lo scontro tra il capofamiglia Alfredo Petronio, preda di primi dubbi sulla violenza che lo circonda, e un pericoloso nemico creduto morto. Fantelli riesce a condurre sia la trama principale sia le numerose sottotrame che hanno per protagonisti i vari membri della famiglia cannibale – con un buon senso del ritmo e della narrazione – permettendo al lettore di conoscere sempre meglio i numerosi componenti della famiglia e le loro motivazioni.

Azzeccate le diverse soluzioni grafiche adottate per gli episodi: il tratto pulito e preciso di Antiga, quello teso e giocato sui neri di Montalbano, che a tratti ricorda quello di Nicola Genzianella, per finire con Piccioni che alterna a quello stilizzato usuale uno stile più raffinato nell’episodio dedicato a Riae. Bella la copertina di Corrado

Mastantuono che si va ad aggiungere al team di copertinisti della serie. Una delle migliori serie italiane, cui stanno per contribuire autori “incredibili” come Tanino Liberatore e Bill Sienkiewicz.

Abbiamo parlato di:

The Cannibal Family #10 – Riae

Stefano Fantelli, Rossano Piccioni, Paolo Antiga, Claudio Montalbano, Corrado Mastantuono

Edizioni Inkiostro, 2016

64 pagine, spillato, bianco e nero – € 5,90

ISBN: 9778889941324