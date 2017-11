Star Comics: arriva Mob Psycho 100, il nuovo manga di ONE

Comunicato Stampa

Dopo l’annuncio al Napoli Comicon 2017, il 15 Novembre arriva in Italia, nella collana GREATEST, il primo volume di MOB PSYCHO 100: dall’acclamato ONE, autore di ONE PUNCH MAN, un manga attesissimo che ha conquistato un incredibile successo di pubblico e di critica, trionfando agli ultimi Shogakukan Manga Awards! L’albo sarà disponibile dal 15 Novembre sia in edizione regular che variant, quest’ultima con una speciale sovraccoperta doppia: su un lato quella regular e sull’altro la variant cover appositamente disegnata dal grande Marco Checchetto.

Shigeo Kageyama, detto Mob, è uno studente di seconda media che sogna un’adolescenza normale, ma l’essere dotato di poteri paranormali gli rende le cose un po’ complicate. Per non dare nell’occhio, il ragazzo cerca di tenere le sue capacità ESP sotto controllo… Ma cosa accadrebbe se le emozioni e lo stress spingessero questi poteri al 100% delle loro potenzialità?

Spiritisti ciarlatani, discutibili sette religiose e così via: vari soggetti accorrono per sfruttare le straordinarie doti psichiche di Mob, e man mano il ragazzo comincia a sentire qualcosa crescere dentro di lui…

La variant cover realizzata da Marco Checchetto.

Dal 15 Novembre MOB PSYCHO 100 n. 1 sarà disponibile in edizione regular o variant (cover di Marco Checchetto)

ONE, nato a Niigata, capoluogo dell’omonima prefettura, il 29 ottobre 1986, è un mangaka giapponese balzato al successo nel 2009 con il webmanga autoprodotto ONE-PUNCH MAN, successivamente serializzato sulla versione web della rivista «Weekly Young Jump» e tutt’ora in corso. Tra i maggiori casi editoriali del panorama manga degli ultimi anni, attualmente lavora a MOB PSYCHO 100, anche questo serializzato online sull’apposita versione di «Weekly Shonen Sunday».

Marco Checchetto è un disegnatore veneto: dopo gli inizi come copertinista di una rivista per videogiochi e alcune collaborazioni su serie italiane approda al «Giornalino», lavorando alla versione italiana di TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (per la quale vince il premio If Cartoomics Coccobill nel 2006). Viene quindi notato da Marvel, mettendo la sue matite al servizio di DEADPOOL (nel 2007) e di SQUADRON SUPREME (2009), proseguendo poi su DAREDEVIL, SPIDER-MAN, PUNISHER, solo per citare alcuni titoli.

GREATEST 214

MOB PSYCHO 100 n. 1 regular edition

ONE

13×18, B, b/n, pp. 192, € 4,50

Data di uscita 15/11/2017, in edicola, fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822607133

GREATEST LIMITED 214

MOB PSYCHO 100 n. 1 variant cover edition

ONE, Marco Checchetto

13×18, B, b/n, pp. 192, con sovraccoperta, € 4,90

Data di uscita 15/11/2017, in fumetteria

Isbn 9788822607157

Continuate a seguirci sul nostro sito ufficiale, sul minisito Valiant, sul minisito SCP e sulle pagine Facebook Edizioni Star Comics e Valiant Italia, per ricevere tutti gli aggiornamenti!