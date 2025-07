Lo Spazio Bianco consiglia: gennaio 2014

“Lo Spazio Bianco Consiglia” è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate dalle case editrici. “Lo Spazio Bianco Consiglia” non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese.

Coadiuvato dalla redazione, questi sono i titoli che ho scelto per il mese di gennaio 2014.

Madman vol.1 (di 14) – Odissea nello Spazio

Torna finalmente in Italia Madman, il personaggio nato dalla fervida e innovativa vena artistica di Mike Allred. La serie creata da Allred fonde perfettamente il genere super-eroistico con un immaginario dalle atmosfere che richiamano fortemente la” cultura pop” e la “pop art”. Una riuscita rivisitazione del mito dell’eroe che coniuga momenti surreali ad altri dai toni sommessi e intimistici.

La Panini Comics editerà quattordici volumi che raccolgono in ordine cronologico tutte le serie di Madman. Si comincia con “Madman: Odissea nello Spazio” che contiene i primi episodi della creatura di Mike Allred, che, all’epoca, gli permisero di vincere il prestigioso Harvey Award.

Madman #1 – Odissea nello Spazio

Mike Allred

Panini Comics, 2014

152 pagine, brossurato, colori – € 15,00

La Cronaca degli insetti umani

Osamu Tezuka, riconosciuto maestro assoluto del manga, racconta la storia della scrittrice ventenne Toshiko Tomura, ricca di successi e riconoscimenti in qualsiasi campo decida di imporsi: teatro, design, architettura. Ma è davvero tutto merito e frutto di una mente geniale?

Osamu Tezuka usa la figura sinistra e controversa di Toshiko per comparare il comportamento umano al mondo degli insetti, creando un intenso e spietato ritratto del Giappone in piena espansione politica ed economica di quegli anni. Imperdibile.

La cronaca degli insetti umani

Osamu Tezuka

Hikari/001 edizioni, 2013

180 pagine, brossurato, bianco e nero – € 15,00

Aama vol. 1 (di 3)

Dopo avere pubblicato Pachiderma, Bao Publishing porta in Italia anche Aama, la nuova opera dell’autore svizzero Frederik Peeters, autore eclettico e visionario. Creatore di capolavori tra come Pillole Blu e Lupus, Frederik Peeters, in Aama racconta le rocambolesche avventure di Verlon Nim che, risvegliatosi nel mezzo del nulla e in preda a un’amnesia, si getta alla ricerca del suo passato grazie al diario che una scimmia-robot di nome Churchill gli procura. Aama , premiato come miglior serie ad Angoulême, segna anche un ulteriore evoluzione del tratto di Peeters che in alcune tavole ricorda i nostri Davide Toffolo e Paolo Bacilieri.

Aama vol. 1 (di 3)

Frederik Peeters

Bao Publishing, 2014

88 pagine, cartonato, colori – € 15,00

Rapporto sui Ciechi

Fernando è un uomo ossessionato dalle persone non vedenti. È sua profonda convinzione che i ciechi facciano tutti parte di setta demoniaca destinata a conquistare il mondo. Il viaggio nella follia di Fernando è il perno su cui si basa “Rapporto sui Ciechi“, frutto della collaborazione tra Ernesto Sabato, uno dei più grandi scrittori argentini, e il famoso disegnatore Alberto Breccia.

Comma 22 ci dà finalmente la possibilità di rileggere un capolavoro dell’Historietas pubblicato in Italia solamente in un’edizione R&R del 1994 ormai esaurita . Un libro che trasuda la paura e le sensazioni della tristemente famosa Argentina dei “Desaparecidos“.

Rapporto sui Ciechi

Ernesto Sabato, Alberto Breccia

Comma 22, 2014

64 pagine, cartonato, bianco e nero – € 16,00

3 Piani – La Storia segreta dell’Uomo Gigante

La divisione 9L, dedicata alle graphic novel della Panini Comics, ci presenta “3 Piani” uno dei capolavori di Matt Kindt, autore di prove di grande spessore come Mind MGMT e Revolver. Quando Craig Pressgang comincia a crescere senza più fermarsi, la CIA comincia a investigare sulla sua vita, dando vita a un dossier che vede la vita di Craig raccontata attraverso i resoconti incrociati di tre donne la cui vita è stata cambiata dal “gigante”.

Metafora delle difficoltà della vita e sull’accettazione di sé stessi, “3 Piani” di Matt Kindt, ci viene presentato con una speciale copertina fustellata dalla quale Craig “Giant Man” Pressgang sembra sbirciare su di noi.

3 Piani – La Storia segreta dell’Uomo Gigante

Matt Kindt

Panini Comics/9L, 2014

192 pagine, brossurato, colori – € 19,00